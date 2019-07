Mueller pleit Trump niet vrij in Ruslandonderzoek

De Amerikaanse president Trump gaat helemaal niet vrijuit in het Ruslandonderzoek, zegt gewezen aanklager Robert Mueller.

Robert Mueller, de voormalige speciale aanklager, verscheen woensdag voor de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden. Hij moest tekst en uitleg geven over het onderzoek dat hij bijna twee jaar voerde naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Mueller, die in april zijn eindrapport had gepubliceerd, kwam pas opdagen voor de hoorzitting nadat hij door de Democraten in de commissie gedagvaard was.

Voor de Democraten draaide het Ruslandonderzoek om de vraag of Donald Trump en zijn team tijdens de verkiezingscampagne hadden samengewerkt met Rusland. Mueller vond daarvan geen bewijs, al meldde hij in zijn rapport nadrukkelijk dat Rusland wel degelijk de stembusgang had verstoord. Voor Trump was die conclusie voldoende om te beweren dat hij was vrijgepleit. De president herhaalde zijn mantra dat het onderzoek alleen maar een heksenjacht was.

Vlak voor Mueller in de commissie sprak, verstuurde Trump nog een tweet: ‘Geen samenwerking, geen obstructie!’ De gewezen aanklager kreeg bij aanvang van de hoorzitting de vraag of die bewering klopte. ‘Nee’, antwoordde hij laconiek, het rapport pleitte Trump helemaal niet vrij. Mueller liet doorschemeren dat de president zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan de belemmering van de rechtsgang. Hij zei zelfs dat Trump hem had willen ontslaan wegens zijn onderzoek.