Musk voert verzet tegen miljardairstaks Biden

Met een Twitter-stunt om 10 procent van zijn Tesla-aandelen te verkopen heropent Elon Musk de aanval op het plan van Amerikaans president Joe Biden miljardairs zwaarder te belasten. De strategie van ultrarijken om te 'kopen, lenen en sterven', lijkt echter nog wel even veilig.

Te midden van een kelderende populariteitsscore en een electorale kaakslag boekte de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag een broodnodig succes. Na maandenlang intern gesteggel tussen centristen en progressieve Democraten zette het Huis van Afgevaardigden het licht op groen om 1.000 miljard dollar te investeren in infrastructuur.

Een deal is echter nog lang niet in zicht over het nog ambitieuzere sluitstuk van Bidens Build Back Better-agenda, dat nog eens 1.750 miljard dollar moet pompen in sociaal beleid, huisvesting en klimaat. Laat staan over de plannen om Amerikaanse miljardairs ervoor te laten betalen.

Toch hernam Elon Musk, de oprichter van de e-autobouwer Tesla en 's werelds rijkste mens, dit weekend zijn verzet. Met zijn nieuwste stunt op Twitter vroeg Musk zijn volgers of hij 10 procent van zijn Tesla-aandelen moet verkopen. 3,5 miljoen antwoorden volgden, 58 procent zei ja. Musks logica: 'Ik krijg geen salaris of bonussen. Ik heb alleen aandelen, dus mijn enige manier om belastingen te betalen is aandelen te verkopen.'

Musk bezit 170,5 miljoen aandelen van Tesla, of 17 procent van het totaal. Tegen de slotkoers van vrijdagavond zijn die 208 miljard dollar waard. Daarnaast verkreeg hij, als beloning voor de behaalde targets, in de loop der jaren nog eens 73 aandelenopties. Een flink deel vervalt in augustus volgend jaar, waarbij Musk moet beslissen of hij ze te gelde maakt of laat verlopen. Daar schuilt deels de crux van zijn clash met de Democraten in Washington.

Buy, borrow, die

In de Verenigde Staten betaal je enkel belastingen op gerealiseerde winsten, niet op latente winsten. Niet het bezit van effecten of vastgoed wordt belast, enkel de verkoop ervan. Dat houdt steek, alleen wordt de forse ongelijkheid in de VS versterkt door de strategie van ultrarijken die 'buy, borrow, die' genoemd wordt - koop, leen, sterf.

In plaats van effecten te verkopen, waarop de Amerikaanse fiscus een meerwaardebelasting van zo'n 20 procent heft, kiezen miljardairs ervoor die effecten als onderpand te gebruiken om geld te lenen. The Wall Street Journal schreef onlangs dat de meest welgestelde klanten van Morgan Stanley ruim 68 miljard dollar aan leningen gestoeld op effecten hebben.

Door de ultralage rentes van het voorbije decennium kunnen ze zo spotgoedkoop een luxeleven aanhouden. Die ultralage rentes liggen ook aan de basis van de enorme beurshausse, waardoor hun aandelen in waarde stijgen. Zo worden ze in principe ad infinitum slapend rijker, en betalen ze amper taksen. Volgens een studie van de Federal Reserve bezitten de rijkste 10 procent ruim 70 procent van het financieel vermogen in de VS.

3 procent belastingen

Het aandeel Tesla steeg dit jaar met zo'n driekwart, waardoor het na Google-moeder Alphabet, Amazon, Apple en Microsoft het vijfde bedrijf werd met een beurswaarde van meer dan 1.000 miljard dollar. Tegelijk onthulde de non-profitorganisatie ProPublica dat Musk, die ook het ruimtevaartbedrijf SpaceX bezit en wiens fortuin op 318 miljard geschat wordt, tussen 2014 en 2018 amper 3,3 procent inkomensbelastingen betaalde. Ter vergelijking: de mediaanvoet in de VS bedraagt zo'n 17 procent, die voor de grootste verdieners 37 procent.

Er zijn twee belastingsystemen in Amerika. Een dat verplicht is voor werknemers, en een dat vrijwillig is voor miljardairs. Ron Wyden Voorzitter Senaatscommissie Financiën

'Misleidend', noemde Musk de studie, net omdat hij geen loon als inkomen ontvangt. Stilaan onverdedigbaar, vindt het gros van Bidens partijgenoten. 'Er zijn twee belastingsystemen in Amerika', laakte Ron Wyden, de Democratische voorzitter van de Senaatscommissie Financiën, onlangs. 'Een dat verplicht is voor werknemers en een dat vrijwillig is voor miljardairs.'

Machtige Joe Manchin

Hij werkt aan een plan om ook latente winsten te belasten van wie een vermogen heeft van ruim 1 miljard dollar, of drie jaar op rij een inkomen had van meer dan 100 miljoen. Mogelijk wordt de meerwaardebelasting op winsten verhoogd.

Tegen de koers van vorige vrijdag zou Musk ruim 40 miljard dollar aan taksen moeten betalen op zijn aandelenportefeuille. Zijn opties verkopen zou duurder worden. Hetzelfde lot zou collega-miljardairs als Amazon-topman Jeff Bezos en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg wachten. Maar of het ook zover komt, is zeer twijfelachtig.

Omdat Bidens partij maar 50 van de honderd senatoren levert, en ook in het Huis slechts een flinterdunne meerderheid heeft, staat elke dissidente stem gelijk aan een mislukking. De Republikeinen zijn rabiaat tegen hogere taksen. Helaas voor Biden zijn de conservatieve Democraten Kyrsten Sinema en Joe Manchin dat ook. 'Ik hou niet van het idee verschillende mensen te viseren', zei die laatste onlangs. Zeker niet als die mensen 'bijdragen aan onze samenleving, veel jobs creëren, veel geld investeren en gul doneren aan filantropische doelen'. Zoals Musk dus.