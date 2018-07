'NAVO-landen zouden achterstallen moeten terugbetalen'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag de landen van de NAVO ervan beschuldigd al jaren in gebreke te blijven wat betreft hun militaire uitgaven en hij heeft gesuggereerd dat die landen hun achterstallen aan de VS zouden moeten 'terugbetalen'.

'Talrijke landen van de NAVO, die wij geacht worden te verdedigen, houden zich niet alleen niet aan hun engagement van 2 procent (dat laag is). Zij blijven ook al jaren in gebreke in hun betalingen, die zij niet doen. Zullen zij de VS terugbetalen?', twitterde Trump aan boord van de Air Force One die koers zette naar Brussel.