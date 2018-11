Nancy Pelosi maakt zich op voor laatste politieke gevecht

De 78-jarige Democratische afgevaardigde uit San Francisco hoopt het in januari voor de tweede keer in haar carrière tot voorzitter van het Huis te schoppen. Maar in Republikeinse én Democratische rangen heerst weerstand.

'Morgen breekt een nieuwe dag aan voor de VS.' Die woorden sprak Nancy Pelosi in de nacht van dinsdag op woensdag zodra duidelijk was dat haar Democratische partij er voor het eerst in acht jaar weer in zou slagen de controle over het Huis van Afgevaardigden te veroveren.

Maar als de 78-jarige politica uit San Francisco haar zin krijgt, zouden heel wat Amerikanen begin 2019 wel eens een déjà-vu-gevoel kunnen hebben. Want Pelosi heeft, net als in 2007-2010, haar zinnen gezet op het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden.

Nancy Pelosi reageert op de verovering van het Huis door de Democraten.

30 steden in 31 dagen

De dochter van Italo-Amerikaanse ouders spaarde de voorbije weken kosten noch moeite om de race om het Congres in het voordeel van de Democraten te doen kantelen. In 31 dagen deed ze 30 steden, verspreid over het hele land, aan.

Als de Republikeinen ruim 100 miljoen dollar willen spenderen aan spotjes om mij te bekritiseren en te demoniseren, moet ik wel erg belangrijk zijn. Nancy Pelosi Leider Democraten in het Huis

Met de belofte fors te investeren in infrastructuur, te zorgen voor goedkopere medicijnen en de corruptie met wortel en tak uit te roeien én een pleidooi voor meer vrouwen in de politiek poogde ze kiezers voor haar kamp te winnen.

Aanvallen Republikeinen

Niet alleen op het terrein was Pelosi alomtegenwoordig. Ook in tv- en radiospotjes speelde ze vaak - ongevraagd - de hoofdrol. Duizenden keren zetten de Republikeinen haar weg als 'losgeslagen gespuis', 'arrogant' of 'het uithangbord van de liberale elite die het contact met de middenklasse helemaal kwijtgespeeld is'.

Zelfs president Donald Trump deed zijn duit in het zakje. Op Twitter gebruikte hij zijn generatiegenote de voorbije maanden regelmatig als schietschijf.

Leven zuur maken

Verbazen hoeft dat niet. Want als voorzitter van het Huis zou Pelosi de Grand Old Party (GOP) en Trump het leven behoorlijk zuur kunnen maken. Een nieuwe belastinghervorming of de bouw van een muur aan de grens met Mexico dreigen met een Democratische meerderheid in het Huis een stille dood te sterven.

Met Pelosi als uithangbord geven we de kiezer de indruk dat de partij ergens vanuit een ivoren toren bestuurt.

Bovendien kunnen de Democraten Trump de volgende maanden ook persoonlijk hard aanpakken. Onderzoeken naar zijn persoonlijke financiën of mogelijke banden tussen het kamp-Trump en Rusland in de presidentsrace van 2016 behoren tot de mogelijkheden.

Pelosi trotseerde de Republikeinse aanvallen de afgelopen weken schijnbaar onbewogen. 'Als de Republikeinen ruim 100 miljoen dollar willen spenderen aan spotjes om mij te bekritiseren en te demoniseren, moet ik wel erg belangrijk zijn', schamperde ze.

Verzet bij Democraten

Maar niet alleen in Republikeinse rangen roept Pelosi weerzin op. Ook in Democratische rangen heerst verzet tegen een tweede mandaat als Speaker voor de 'Lady Gaga van de Amerikaanse politiek', zoals een van haar schoonzonen haar noemt.

Voor de een is ze 'te liberaal', voor de ander 'te compromisbereid'. Maar bovenal is haar leeftijd in de ogen van verschillende Democraten een obstakel.

Ik weet dat het mijn taak is de weg te effenen voor een nieuwe generatie leiders. Nancy Pelosi Leider Democraten in het Huis

'Met Pelosi als uithangbord geven we de kiezer de indruk dat de partij ergens vanuit een ivoren toren bestuurt', verwoordde een Democratische aanhanger het. Een generatiewissel aan de top lijkt zich op te dringen als de Democratische partij de volgende jaren de harten wil veroveren van de millennials.