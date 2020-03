New York, de Amerikaanse brandhaard van corona

New York is razendsnel uitgegroeid tot het epicentrum van de coronacrisis in de Verenigde Staten. Het aantal besmettingen verdubbelt er elke drie dagen.

De ziekenhuizen in New York houden zich klaar voor de grote toestroom van coronapatiënten. Maar nu al is duidelijk dat het aantal beschikbare bedden niet zal volstaan. Bang afwachten in een veel te rustige Big Apple.

Aan de sirenes van ambulances komt geen einde, observeert eerstehulparts Craig Spencer na zijn dienst in het ziekenhuis New York-Presbyterian. Hij vindt het geloei door de lege straten ‘spookachtig’. In de New Yorkse ziekenhuizen heerst dan weer chaos. Er zouden zo’n 140.000 ziekenhuisbedden nodig zijn om de corona-epidemie aan te kunnen. Dat zijn er 30.000 meer dan eerder werd ingeschat. En dat terwijl de staat New York er voor de epidemie maar 53.000 had.

De autoriteiten proberen dat tekort op te vangen door onder andere in te zetten op een noodhospitaal in het Jacob Javit's Convention Center. Daar moeten zo'n 1.000 extra bedden komen.



Pauze

New York is razendsnel uitgegroeid tot het epicentrum van de coronacrisis in de Verenigde Staten. Het aantal besmettingen verdubbelt er elke drie dagen. Terwijl op de afdelingen voor intensive care steeds meer ernstig zieke coronapatiënten in slaap worden gehouden, is ook de stad in een coma gebracht om het virus onder controle te kunnen krijgen.

New York heeft een eufemistische term bedacht voor die bijna complete lockdown: een ‘pauze’. Maar pauze houden, dat is de stad vreemd. Zelfs na de terreuraanslagen op 11 september 2001 openden de theaters op Broadway na 48 uur hun deuren weer. Nu hangen in de theaterbuurt overal briefjes op potdichte deuren. Over een maand, pas dan hopen de makers hun musicals weer op de planken te kunnen brengen.

De economische impact zal gigantisch zijn. Alleen al de ‘nachteconomie’ telt in New York 25.000 bedrijven. In restaurants, bars, concertzalen, theaters, musea en galeries verdienen zo’n 300.000 mensen hun brood, vaak zonder veel arbeidsrechten. Enkele populaire restaurants hebben hun deuren al gesloten en al hun medewerkers ontslagen. Er schiet weinig over van het bruisende nachtleven waar New York zijn reputatie aan ontleent.



Radeloos

Hotels worstelen ook om open te blijven. Taxichauffeurs hebben geen klanten, nu de massa’s internationale toeristen en zakenreizigers wegblijven. De Disney-figuren die op Times Square voor een fooi met hen op de foto gaan, zijn slechtgehumeurd sinds alle horecazaken vorige week sloten - de huur betalen wordt voor hen een onmogelijke opgave. De daklozen zijn radeloos. ‘Alsjeblieft’, smeekt een man bij de ingang van een verlaten metrostation.



In de hele VS staan 37 miljoen banen op de tocht, schat Universiteit Cornell. Al 3,3 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is bijna vijf keer zoveel als het vorige record uit 1982. Het Amerikaanse sociale vangnet kent grote gaten. Tijdelijke werkloosheid zoals bij ons bestaat niet. Je baan verliezen betekent vaak ook dat je je zorgverzekering kwijtraakt. En het land kent al 87 miljoen mensen die niet of onvoldoende verzekerd zijn tegen de torenhoge rekeningen die Amerikaanse ziekenhuizen sturen. De vrees is dat die mensen zorg mijden of zelfs gewoon gaan werken, want een potje voor noodgevallen hebben de meeste Amerikanen niet. 40 procent van hen kon voor de coronacrisis al geen onverwachte uitgave van 400 dollar bekostigen.

Daar komt nu een golf van ontslagen bovenop. In het tweede kwartaal kan weleens 30 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos zijn, zei de voorzitter van de centrale bank Fed in St. Louis, James Bullard. De zakenbank Morgan Stanley is conservatiever, maar rekent nog altijd op 13 procent. Analisten schatten de krimp in de economie op wel 30 tot 50 procent.

Gouverneur Andrew Cuomo, geprezen om zijn ferme leiderschap in de zwaarst getroffen staat, zegt al na te denken over manieren om de New Yorkse economie weer op gang te krijgen zodra het coronavirus verslagen is. Mogelijk kunnen herstelde patiënten eerder opnieuw aan het werk dan de rest van de bevolking, of krijgen jongeren eerder groen licht om de draad van het normale leven weer op te pakken, schetste hij in zijn dagelijkse persbriefing.



Nijpend tekort

Maar eerst is er de strijd tegen corona. Er is naast een gebrek aan ziekenhuisbedden ook een nijpend tekort aan beademingstoestellen en medisch personeel. Cuomo belooft zijn staat ondersteboven te halen om die problemen op te lossen. Gepensioneerde verpleegkundigen worden opgeroepen om stand-by te staan. De ziekenhuizen proberen één beademingstoestel eventueel tegelijkertijd te gebruiken voor twee patiënten.



Maar tot die strijd gestreden is, zal het leven stiller zijn in New York. ‘De stad is zo ook vredig’, vindt Cheyenne Tommer, een 29-jarige moeder van drie die langs een verlaten park in de Lower East Side wandelt, op weg naar huis na haar werk als maaltijdbezorger. ‘Maar ook best eng. Je weet niet of er iemand in een hoekje op de loer ligt.’ Haar vriend: ‘Dit is echt raar, voor een New Yorker. Ik heb New York nog nooit zo leeg gezien, nog nooit zo stil.’