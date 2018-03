Nieuwe buitenlandminister VS kiest voor harde lijn

Mike Pompeo, de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, staat bekend als een hardliner met een sterke persoonlijke band met president Trump.

'De chemie met Mike is heel goed van in het begin', zei Donald Trump dinsdagochtend vanuit Californië, kort nadat hij via een tweet had laten weten dat Mike Pompeo de ontslagen Rex Tillerson vervangt als hoofd van de Amerikaanse diplomatieke machine.

Trump strooide nog met meer lof. 'Ik heb heel vertrouwen in hem. We zaten altijd op dezelfde golflengte. Hij zal het fantastisch doen.'

De president drukt zijn nieuwe minister dus aan de borst, en het ziet er alvast naar uit dat Pompeo's beleid meer zal aansluiten bij de stijl van Trump dan dat van zijn eerder gematigde voorganger Rex Tillerson.

'Geen toegevingen'

Pompeo is een voorstander van de harde lijn, zeker als het aankomt op de relaties met onbevriende landen als Iran en Noord-Korea. Tegenover dat laatste land komen er, ondanks de plannen over een ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un, 'geen toegevingen', zo maakte Pompeo zich afgelopen weekend nog sterk op de Amerikaanse televisie.

Vooral voor Iran is hij hard. Vorig jaar noemde hij Iran een 'criminele politiestaat' en vergelijk hij het land met de terreurgroep Islamitische Staat. Net als Trump vindt Pompeo de internationaal onderhandelde nucleaire deal met Iran 'een ramp'.

Bij zijn aanstelling als baas van de CIA in november 2016 zei Pompeo al dat hij ernaar uitkijkt om die deal terug te draaien. Hij zei ook dat Iran erop uit is om de VS 'te vernietigen'.

'Gevaarlijke leider'

Alleen over Rusland liet Pompeo zich sporadisch al wat kritischer uit dan Trump. In tegenstelling tot de president twijfelt hij er niet aan dat Rusland zich gemoeid heeft met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij waarschuwde ook al voor de Russische president Poetin als een 'gevaarlijke leider'.

Pompeo heeft een bijzonder rijk gevuld cv. Hij studeerde aan de militaire academie West Point en aan Harvard Law School. Hij was zakenadvocaat, succesvol ondernemer, en Congreslid namens de Republikeinen. Voor de laatste post geraakte hij verkozen in 2010, toen een hele generatie Tea Party'ers, waaronder Pompeo zelf, het Congres veroverde.

Waterboarding

Als Congreslid verdedigde hij meermaals enkele omstreden praktijken van de Amerikaanse overheid, zoals de surveillance op grote schaal door de inlichtingendienst NSA en zoals het opsluiten zonder proces van terreurverdachten in Guantanamo. Hij nam het ook op voor de folterpraktijken door de CIA, zoals waterboarding, die volgens Pompeo perfect wettelijk waren.