Nieuwe poging voor ruimtevlucht van SpaceX

Op de ruimtehaven Cape Canaveral in Florida ondernemen het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA en raketbouwer SpaceX zaterdag een nieuwe poging om voor het eerst sinds 2011 weer Amerikanen vanop hun eigen grondgebied de ruimte in te sturen.

Weergoden

De grote vraag is opnieuw in hoeverre de weergoden zullen meewerken. Lukt het opnieuw niet, dan is er zondag een nieuw lanceervenster. Volgens de jongste weersvoorspelling is de kans op goed weer 50 procent.