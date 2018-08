Nieuwe ruzie tussen president Trump en zijn Justitieminister

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions reageert woest op nieuwe kritiek van president Donald Trump. Die verwijt Sessions een te passieve rol in een onderzoek naar Russische beïnvloeding bij de presidentsverkiezingen in 2016.

'Met mij als minister van Justitie zal er geen enkele politieke beïnvloeding van mijn departement zijn. Ik eis de hoogste normen en als die niet worden gehaald, dan treed ik op', liet Sessions in een korte mededeling weten.

Aanleiding voor de uithaal is een interview van Trump op tv-zender Fox. Daarin klaagde Trump nog maar eens dat Sessions zijn handen afhoudt van het onderzoek naar beïnvloeding door de Russen van de presidentsverkiezingen in 2016.

Daarbij wordt door speciaal onderzoeker Robert Mueller nagegaan of er samengewerkt is tussen Rusland en het campagneteam van Trump. Die zou volgens Amerikaanse media intussen ook nagaan of Trump zich schuldig maakte aan belemmering van de rechtsgang.

Sessions - die zich vroeg in de campagne achter de kandidatuur van Trump zette - besloot een stap opzij te zetten om elke zweem van belangenvermenging te vermijden. Het dossier-Rusland droeg hij over aan zijn rechterhand, Rod Rosenstein.

Trump blijft Sessions aanvallen op die beslissing. 'Als ik naar het ministerie van Justitie kijkt, dan zet ik dikke aanhalingstekens bij 'Justitie', zei hij in het programma Fox & Friends. 'Jeff Sessions besloot zich afzijdig te houden, wat hij niet had mogen doen, of hij had het me moeten zeggen voor ik hem aanstelde.'

'Weet u, de enige reden waarom ik hem de job heb gegeven, is omdat hij zo loyaal was en een fan van het eerste uur. Hij was erbij in de campagne. Hij weet dat er geen collusie was met de Russen', aldus Trump.

Storm slecht nieuws

Trump verscheen op tv na een storm slecht nieuws. Zijn gewezen campagneleider Paul Manafort is deze week veroordeeld voor fraude en moet in september opnieuw voor de rechter verschijnen in een tweede met het eerste proces gelinkte zaak. Er zijn vermoedens dat Manafort, ex-lobbyist voor buitenlandse bedrijven en regimes bij de hoogste kringen in Washington, mogelijk tussenpersoon speelde voor de Russen. Manafort had zakelijke banden met een oligarch die dichtbij het Kremlin staan.

Een andere ex-medestander, Trumps voormalige advocaat Michael Cohen sloot een deal met justitie. Hij pleitte schuldig aan belastingontduiking, bankfraude en overtreding van de financiële regels rond kiescampagnes.

Cohen verklaarde onder ede dat Trump hem opdracht gaf twee vrouwen, porno-actrice Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal, zwijggeld te betalen. Hij gaf toe Daniels 130.000 dollar en McDougal 150.000 dollar te hebben betaald.

Dat geld moest ervoor zorgen dat de twee dames tijdens de campagne hun mond hielden over hun buitenechtelijke relaties met de president. Het is verboden daar campagnemiddelen voor te gebruiken. Trump zei in het interview met Fox dat hij het zwijggeld uit eigen zak betaalde, niet uit de campagnekas, en dat dus wel toegestaan is.

Immuniteit voor informatie

In de zwijggeld-affaire is er volgens de Amerikaanse media nog slecht nieuws op komst. David Pecker, de baas van het mediabedrijf AMI dat onder meer het roddelblad National Enquirer uitgeeft en vriend van Trump, zou immuniteit hebben gekregen voor zijn rol in het betalen van het zwijggeld.