Noodbegroting vermijdt shutdown Amerikaanse overheid

Een shutdown van Amerikaanse overheidsdiensten is afgewend. Met een noodwet koopt de regering tijd tot begin december om een definitief akkoord te bereiken over de overheidsuitgaven.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden donderdag in met de 'stopgap funding bill'. Joe Biden heeft de wet donderdagavond ondertekend, nadat Republikeinen lange tijd hadden dwarsgelegen. Ze wilden de begroting niet goedkeuren omdat de Democraten tegelijk een verhoging van het schuldenplafond wilden goedkeuren. Dat is de limiet van het bedrag dat de overheid volgens de Amerikaanse wet mag lenen.

Schuldenplafond

Normaal is de verhoging van het schuldenplafond een formaliteit. Maar nu willen de Republikeinen niet meewerken. Ze zijn het niet eens met de gigantische investeringen die Joe Biden gepland heeft. De president wil 1.000 miljard dollar investeren in infrastructuur en heeft een pakket sociale maatregelen ter waarde van 3.500 miljard dollar klaarliggen.

Als de Republikeinen en Democraten het niet snel eens raken over een verhoging van het schuldenplafond, komt de Amerikaanse overheid naar verwachting op 18 oktober zonder geld te zitten. 'Het is onzeker of we na die datum aan alle verplichtingen van het land kunnen voldoen', zei minister van Financiën Janet Yellen. De gevolgen zouden nog ernstiger zijn dan een shutdown.