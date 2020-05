Noodtoestand in Atlanta na gewelddadige protesten

Volgens berichten in de media had de burgemeester van Atlanta, Keisha Bottoms, gevraagd om de maatregel na de gewelddadige protesten die volgden op de dood van George Floyd.

Voor de vierde opeenvolgende nacht vonden ook protesten plaats in andere Amerikaanse steden, die af en toe in geweld ontaardden. Ondanks de avondklok gingen duizenden mensen de straat op in Minneapolis. Er zijn ook protesten gemeld vanuit New York, Los Angeles, Dallas, Louisville en andere locaties. Demonstranten verzamelden zich ook aan het Witte Huis in Washington. Sommige mensen gooiden barricades omver.