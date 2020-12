Noodtoestand in Nashville na bomexplosie

In de Amerikaanse stad Nashville is de noodtoestand uitgeroepen na een vermoedelijke bomaanslag.

Burgemeester John Cooper riep de noodtoestand uitgeroepen nadat vrijdagochtend (plaatselijke tijd) een bom was ontploft in een camper. De politie onderzoekt ook mogelijke menselijke resten die gevonden werden in de buurt van de plaats van de ontploffing. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.