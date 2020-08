Noodtoestand in Wisconsin

In de Amerikaanse staat Wisconsin is na nachten van gewelddadig protest de noodtoestand uitgeroepen. Het protest is een reactie op het neerschieten van een zwarte man, Jacob Blake, tijdens een politie-interventie.

Het aanhoudende protest in Kenosha, een stad van 100.000 inwoners in de staat Wisconsin, is een reactie op het neerschieten van Jacob Blake, een zwarte man, door politieagenten. Na zware rellen de voorbije dagen, waarbij demonstranten wagens in brand staken en de politie reageerde met traangas, is er de noodtoestand uitgeroepen.

Gouverneur Tony Evers kondigde ook aan de aanwezigheid van de nationale garde in Kenosha te zullen versterken.

Jacob Blake raakte zondag zwaargewond door politiekogels. Hij werd in de rug geschoten toen hij in een auto wilde stappen. Volgens zijn vader is hij door de schoten verlamd.