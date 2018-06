Noord-Korea belooft kernwapens op te geven

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un belooft zijn nucleaire wapens te ontmantelen. Hij ondertekende daarover een verklaring na zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore.

Dat staat in het document dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un dinsdag ondertekenden na hun historische top in Singapore.

Aanvankelijk bestond scepsis over dat document, omdat niet werd gemeld wat er in stond. Wat later verschenen foto's van de tekst.