'Noord-Korea heeft mooie stranden. Je kan er de beste hotels bouwen'

De Amerikaanse president Donald Trump gaf dinsdag een persconferentie waarin hij meer uitleg gaf over de deal met Noord-Korea en waarin hij opnieuw uithaalde naar de Europese Unie en naar Canada. En al vastgoedkansen in Noord-Korea zag.

‘Het is mij een eer de wereldbevolking toe te spreken’, begon Trump zijn persconferentie in het Capella-hotel in Singapore. ‘Ik breng hoop, visie en een boodschap van vrede’, zei hij. ‘We zijn klaar om een nieuwe geschiedenis te starten en een nieuw hoofdstuk te schrijven. De conflicten van het verleden hoeven niet de oorlogen van morgen te zijn’.

Of nog: ‘Iedereen kan oorlog maken, alleen de moedigsten kunnen vrede maken.’ Wat later tijdens de persconferentie claimde Trump dat hij dertig miljoen levens heeft gered, omdat een Noord-Koreaanse kernbom in Zuid-Korea zoveel slachtoffers zou maken.

32.000 soldaten

Trump gaf nog wat extra duiding rond de deal met Noord-Korea. De Verenigde Staten is niet van plan op dit moment haar 32.000 soldaten in Zuid-Korea terug te trekken. Later kan het wel. De grootschalige oorlogsoefeningen in Zuid-Korea stoppen wel, ook omdat ze veel kosten en de Zuid-Koreanen niet alle kosten betalen.

Trump herhaalde in het document dat hij tekende met Kim Jong-un niet de klassieke eis dat de ontmanteling van kernwapens ‘onomkeerbaar en verifieerbaar’ moet gebeuren. Is dat een toegeving? Neen, zei Trump, want die eis blijft wel degelijk. Controleurs van internationale organisaties én de VS zullen checken of Noord-Korea écht zijn kernwapens ontmantelt. Volgens Trump laat Kim Jong Un de komende dagen zelfs al een nucleaire testsite vernietigen, al verklaarde hij wat later dat ze al opgeblazen is. En de sancties tegen Noord-Korea? Die blijven tot de nucleaire dreiging weg is.

Op andere punten bleef hij wazig. Hoeveel kernkoppen heeft Noord-Korea? ‘Substantieel veel.’ Tegen wanneer moeten ze weg zijn? ‘Snel. Heel snel. Zodra het mechanisch en fysisch mogelijk is.’ Heeft hij aangedrongen op respect voor de mensenrechten? ‘Het zal besproken worden. Kim Jong-un zal iets doen.’ Komt er een vredesverdrag tussen de VS en Noord-Korea, die technisch nog altijd in staat van oorlog zijn sinds de jaren vijftig? ‘Op een bepaald moment wel.’ Reist Trump naar Pyongyang? ‘Op een bepaald moment wel. En ik zal hem in het Witte Huis uitnodigen, maar op het juiste moment.’

Bill Clinton

Hoe kan de VS zo zeker zijn dat Kim Jong Un deze keer wél te vertrouwen is? Omwille van mij, antwoordde Trump. ‘Ze hebben nog nooit zo veel vertrouwen gehad in een Amerikaanse president om dingen gedaan te krijgen.’ Hij vermeldde daarop herhaaldelijk dat president Bill Clinton destijds drie miljard dollar uittrok voor een deal met Noord-Korea, dat gewoon zijn kernraketten bleef ontwikkelen.

‘Dit had al lang moeten opgelost zijn. We doen het nu’, zei Trump. ‘Het is niet eens kritiek op Barack Obama. Het is kritiek op het beleid van de voorbije 25 jaar.’ Voor vorige presidenten was dit geen prioriteit, vervolgde hij. ‘En als het dat wel was, kregen ze het niet gedaan.’

Mensenrechten

Trump loofde uitvoerig de stoutmoedige stap die Kim Jong Un heeft gezet. Volgens de president opent zich nu een glorieus tijdperk voor Noord-Korea, dat welvaart en handel zal omarmen. Hij loofde daarbij ook Kim Jong Un als een ‘getalenteerde man’.

Kan je zoiets zeggen over iemand die zijn volk in extreme armoede houdt? Hij leidde het land vanaf zijn 26 jaar, antwoordde Trump. ‘Weinigen kunnen dat. Wellicht slechts één op tienduizend.’ Is dat besproken? ‘Uitvoerig’, zei Trump. ‘Ik denk dat het zal veranderen.’ En wat met de honderd duizenden Noord-Koreanen in goelags? ‘Zij zullen op het einde van de rit de grote winnaar zijn van deze deal’, antwoordde hij.

De Amerikaanse president bestreed ook de notie dat hij iets zou hebben toegegeven. Hij merkte op dat Kim Jong Un zijn kernwapens opgeeft, drie Amerikaanse gijzelaars vrij liet, de stoffelijke resten van oorlogsslachtoffers uit de Korea-oorlog wil laten overbrengen naar hun families, zeven maanden al geen kernwapens meer test, al een test-site vernietigde en Amerikaanse sancties blijft ondergaan. Volgens Trump waren die sancties, samen met de oorlogsretoriek om ‘fire and fury’ op Kim Jong Un los te laten nodig om de deal te maken.

Hij vind bovendien niet dat hij een dictator legitimiteit geeft door hem als gelijke te behandelen. ‘Het is geen ‘big deal’ om iemand te ontmoeten.’

Trump toonde vlak voor de persconferentie ook een promotiefilmpje waarin een schitterende technologische toekomst voor Noord-Korea werd geschetst en waarin hij samen met Kim Jong Un als staatsman fungeert. Is dat niet vreemd om als gelijke met een dictator te worden afgebeeld? ‘Ik zal alles doen wat nodig is om dertig miljoen levens te redden’, zei Trump.

Iran en EU

Trump kreeg daarna vragen over zijn breder buitenlands beleid. Waarom blies hij de nucleaire deal met Iran op om er nadien een te maken met Noord-Korea? ‘Omdat Iran nu al zelfvertrouwen verliest. Het is niet langer hetzelfde land.’

‘Hoe kan je Kim Jong Un een getalenteerde man noemen als je vorig weekend op de G7 de Canadese premier Justin Trudeau nog als oneerlijk en zwak omschreef?’, vroeg iemand. Wat zegt dat over hoe de VS zijn oude bondgenoten ziet? Daarop begon Trump opnieuw uit te halen naar de handelsoverschotten die Canada en de EU volgens hem met de VS boeken. ‘We laten ons niet doen. Ze kunnen niet profiteren van ons. We hebben een handelstekort van 150 miljard euro met de Europese Unie. Ze willen onze landbouwproducten niet, maar ze sturen hun Mercedessen en BMW’s naar ons. We betalen 60 tot 90 procent van de Navo-factuur en zij bedriegen ons met hun handel.’

Geweldige stranden

Trump ging op het einde ook in op de vraag hoe Noord-Korea zich economisch kan ontwikkelen. Bij het bekijken van video’s waarbij het Noord-Koreaanse leger kanonnen afvuurt, zei Trump dat hij opmerkte dat het land over geweldige stranden beschikt. ‘Je kan er een geweldige condo bouwen. De beste hotels in de wereld.’ Vervolgens roemde hij de perfecte locatie voor zo’n stranden, met het rijke Zuid-Korea ten zuiden van het land en het rijke China aan de oostgrens.

Volgens Trump heeft de Noord-Koreaanse regering ook de Olympische winterspelen in Zuid-Korea gered door een delegatie te sturen. Volgens hem wilde er niemand naar de openingsceremonie komen, maar waren de tickets meteen uitverkocht na het nieuws over de Noord-Koreaanse komst.

Trump zei tot slot dat het echte onderhandelingswerk nu pas begint en ook nog kan mislukken. ‘Dit is voor mij heel belangrijk in de wereldgeschiedenis. Ik wil dit afronden. Als je de bal niet over de lijn krijgt, betekent het niets.’