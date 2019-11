Obama: ‘We moeten klimaat- en technologiecrisis aanpakken'

De gewezen Amerikaanse president Barack Obama sprak donderdag op het jaarlijkse event van het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce.

Van onze verslaggever in San Francisco

Obama werd geïnterviewd door Salesforce-topman Marc Benioff, tevens eigenaar van het iconische magazine Time.

Het gesprek begon gezapig met Obama die de miljardair jende met de vraag of hij ook serieuze vragen had voorbereid. Hij grapte ook dat hij ‘nadat hij in Kenia was geboren naar Hawai trok’.

Maar snel brak hij een lans om ‘sommige van onze waarden te herstellen’, te herbalanceren en kernproblemen aan te pakken. De klimaatverandering aanpakken is voor Obama een van de grootste prioriteiten. ‘Als we geen actie ondernemen komen we te laat.’

Zijn opvolger Donald Trump lichtte zijn land uit de klimaatakkoorden van Parijs.

Ongelijkheid

Ook de ongelijkheid in en tussen landen ziet Obama als een van de grootste problemen. Een onevenwicht dat wordt gevoed door de globalisering en technologie. ‘Het is een van de redenen dat het zo slecht gaat met onze politieke cultuur. En het heeft niet enkel een impact op de politiek. We isoleren onszelf van mekaar en dat is gevaarlijk.’

Obama stelt dat het nieuwe tijdperk van nieuwsinformatie veel aandacht vraagt. ‘Toen ik opgroeide, waren er slechts drie televisiezenders. Daardoor zagen mensen dezelfde shows en hadden ze een gemeenschappelijke grond. Vandaag leven kijkers van Fox News en lezers van de New York Times in een andere wereld. Mensen weten niet meer wat te geloven. Het zadelt het politieke stelsel op met veel problemen.’