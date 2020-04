Obama geeft presidentskandidatuur Biden boost

In de Verenigde Staten heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden dinsdag een fikse opkikker gekregen. Zijn ex-baas Barack Obama zei hem officieel zijn steun toe in zijn race naar het Witte Huis.

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft zich dinsdag in de Amerikaanse presidentsrace gegooid. In een videoboodschap sprak hij zijn steun uit voor de kandidatuur van zijn vicepresident Joe Biden.

'De gezondheidscrisis waarmee ons land geconfronteerd wordt, bewijst dat we in het Witte Huis een leider nodig hebben die zich laat gidsen door kennis, ervaring, eerlijkheid, nederigheid en empathie. Daarom steun ik de presidentskandidatuur van Joe Biden. Hij beschikt over alle kwaliteiten die een president nu nodig heeft', klonk het.

Goede vrienden

Dat 's lands eerste Afro-Amerikaanse staatshoofd zich openlijk achter de kandidatuur van Joe Biden schaart, komt allerminst als een verrassing. De 77-jarige ex-senator voor Delaware ontpopte zich tijdens Obama's presidentschap tot diens trouwe luitenant. De twee politici zijn ook goede vrienden.

In de strijd om het Democratische presidentsticket schrok Biden er niet voor terug om zijn nauwe banden met zijn nog altijd populaire ex-baas in de verf te zetten. Hij pitchte zijn kandidatuur zelfs meer dan eens als een verlengstuk van Obama's acht jaar in het Witte Huis.

De ex-senator van Illinois hoedde zich er evenwel voor zich actief te mengen in de Democratische voorverkiezingen. Achter gesloten deuren gaf hij graag advies aan wie daar om vroeg. Maar in het openbaar hield hij de lippen op elkaar.

Het laatste obstakel voor Obama's steunbetuiging verdween maandagavond evenwel toen Bernie Sanders zich officieel achter zijn aartsrivaal geschaard had. De linkse politicus riep alle geledingen van de Democratische partij op Biden te steunen om president Donald Trump uit het Witte Huis te verdrijven.

Gamechanger

De verwachting is dat Obama en zijn vrouw Michelle, de twee populairste figuren in de Democratische partij, voortaan actief campagne gaan voeren voor Biden en fondsen voor hem gaan werven. Al stuurt de coronacrisis de zorgvuldig uitgekiende strategie wel behoorlijk in de war: virtuele evenementen komen voorlopig in de plaats van de geplande massameetings.

'Obama's demarche van dinsdag is een gamechanger voor zijn voormalige vicepresident', meent de Democratische strateeg Antjuan Seawright. 'Hij is een verbindende figuur. Hij kan niet alleen bruggen slaan in de partij na de intense voorverkiezingen maar ook het pad effenen voor Biden.'