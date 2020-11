Obama houdt presidentschap tegen het licht in memoires

Tevreden. Zo blikt Barack Obama terug op acht jaar Amerikaans presidentschap. 'Want toen ik vertrok, was het land in betere doen dan bij mijn aantreden', stelt de Democraat in zijn memoires. Maar in 'A Promised Land' is ook plaats voor zelfkritiek.

'Op het eind van mijn presidentschap gingen Michelle en ik een laatste keer aan boord van Air Force One en trokken we westwaarts voor die lang uitgestelde vakantie. We hadden wat wrange gevoelens. We waren allebei op, fysiek en mentaal. Niet alleen door de arbeid die we de acht voorgaande jaren verricht hadden, maar ook door het onverwachte verkiezingsresultaat: een man die regelrecht inging tegen alles waar wij voor stonden, was tot mijn opvolger verkozen. Nu onze job erop zat, keken we tevreden terug in de wetenschap dat we ons beste beentje voorgezet hadden. Misschien was ik als president tekortgeschoten en misschien was ik er niet in geslaagd alle projecten waarvan ik droomde, te realiseren. Maar het land was wel in betere doen dan bij mijn aantreden.'

Met die overpeinzing zet Obama de toon in de inleiding van 'A Promised Land'. Het eerste deel van de memoires van de eerste president met Afro-Amerikaanse roots verschijnt dinsdag, twee weken nadat Obama's ex-vicepresident Joe Biden zijn Republikeinse tegenpool Donald Trump in de presidentsrace in het zand deed bijten.

Inkijk

Het is niet voor het eerst dat Obama in zijn pen kruipt. In 1995, een jaar voor hij voor de staat Illinois een senaatszetel in de wacht sleepte, vertelde hij in 'Dreams from My Father' al zijn levensverhaal. In 2006 volgde 'The Audacity of Hope'. Toen hij in 2017 afzwaaide als 44ste president, rijpte al snel het plan om zijn herinneringen aan zijn jaren in het Witte Huis op te tekenen.

Ik ben verrast dat iemand die het gewone volk minacht, erin geslaagd is de aandacht van diezelfde mensen te trekken en hen achter zich heeft weten te scharen. Barack Obama Amerikaanse ex-president

Het objectief van het boek, dat in 768 pagina's de periode van Obama's kindertijd tot de dood van Al Qaeda-leider Osama Bin Laden in mei 2011 omvat, is meerledig. 'Ik wil de lezers een inkijk geven in het leven van een president. Hen eraan herinneren dat het presidentschap een job is, dat de federale regering een bedrijf is met werknemers en dat de medewerkers van het Witte Huis net als alle burgers dagelijks gevoelens van tevredenheid en ontgoocheling afwisselen met missers of kleine triomfen', klinkt het in een voorpublicatie in het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic.

Daarnaast hoopt Obama zijn publiek te helpen de politieke wereld, 'die vaak als ondoorzichtig en ontoegankelijk ervaren wordt', beter te begrijpen. Omstandig beschrijft hij de afwegingen die hij maakte voor hij belangrijke knopen doorhakte. Of het nu ging om een stimuluspakket om de economie te reanimeren na de financiële crisis van 2008-2009, steunmaatregelen voor de nooddruftige autosector, de hervorming van het zorgstelsel of de oorlog in Afghanistan.

Ontgoocheling

'Van mijn eerste twee jaar als president heb ik weinig spijt. We hadden de economie gered. We hadden het wereldwijde financieel systeem gestabiliseerd en de autosector van de ondergang gered. En dankzij de Affordable Care Act (ook bekend als Obamacare, red.) kregen een extra 20 miljoen Amerikanen toegang tot gezondheidszorg', schrijft de 59-jarige jurist.

Het was alsof mijn aanwezigheid in het Witte Huis tot grote paniek in hun rangen leidde, alsof de natuurlijke orde verstoord was. Barack Obama Amerikaanse ex-president

Een eerste grote ontgoocheling volgde in het najaar van 2010. Bij tussentijdse verkiezingen speelden de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijt. 'Die stembusslag bewees niet dat onze agenda fout zat. Het resultaat toonde aan dat ik er in tegenstelling tot F.D.R. (Franklin D. Roosevelt, de 32ste president van de VS, red.) niet in geslaagd was de natie mee te krijgen in mijn verhaal, zij het door een gebrek aan talent, kunde, charme of geluk.'

Bij de opmars van de Republikeinen in het Congres speelde de conservatieve Tea Party een rol. Samen met rechtse media als Fox News capteerde die de frustratie die bij een deel van de bevolking leefde. 'Ontgoocheling over stagnerende lonen, het gevoel aan status in te boeten of de eigen identiteit die in de verdrukking komt', zei Obama maandag in een interview met The Atlantic.

Samenzweringstheorieën

Tot zijn verbazing omarmde het Republikeinse establishment de retoriek van de Tea Party en diens samenzweringstheorieën snel. Zijn figuur werkte de shift mogelijk in de hand, meent Obama. 'Het was alsof mijn aanwezigheid in het Witte Huis tot grote paniek in hun rangen leidde, alsof de natuurlijke orde verstoord was.' De impact van sociale media kan volgens Obama evenmin onderschat worden.

768 pagina's A Promised Land telt 768 pagina's en beslaat de periode van Obama's kindertijd tot de dood van Al Qaeda-leider Osama Bin Laden in mei 2011.

Dat een rechtse populist het tot president van de VS wist te schoppen, verbaast de Democraat niet. 'Ik ben wel verrast dat iemand die het gewone volk minacht, erin geslaagd is de aandacht van diezelfde mensen te trekken en hen achter zich heeft weten te scharen.'