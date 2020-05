Obama krijgt hoofdrol in Amerikaanse presidentsrace

In volle coronacrisis heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn herverkiezingscampagne opgestart. Daarbij viseert hij zijn voorganger Barack Obama om Democratisch uitdager Joe Biden te raken.

'Obamagate', luidde woensdagnacht andermaal een korte post van Amerikaans president Donald Trump op zijn geliefde Twitter-kanaal. Sinds hij zondag inzette met zijn landgenoten een gelukkig moedersdag te wensen, tweette en retweette Trump liefst 32 aanvallen op zijn Democratische voorganger, Barack Obama.

De Republikein beticht hem van 'de grootste politieke misdaad in de Amerikaanse geschiedenis, met voorsprong'. Ook bevriende conservatieve media berichten dezer dagen meer over 'de meest corrupte regering ooit' dan over de aanhoudende coronacrisis.

Michael Flynn

Alles draait om Michael Flynn, die begin 2017 Trumps eerste nationale veiligheidsadviseur was. Na amper 22 dagen moest de gewezen driesterrengeneraal al ontslag nemen omdat hij gelogen had over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in Washington. Flynn bekende een valse getuigenis gegeven te hebben aan de FBI en begon mee te werken aan het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Intussen heeft Flynn zijn bekentenis ingetrokken. En vorige week besliste Trumps ministerie van Justitie de zaak te seponeren. Uit een vrijgegeven intern FBI-document zou moeten blijken dat Flynn erin geluisd werd door 'dirty cops', aldus Trump.

Hoewel er geen bewijzen zijn dat Obama daarbij betrokken was, klaagt Trump nu al dagen aan dat zijn voorganger zijn presidentschap wilde saboteren nog voor het van start gegaan was. Wat volgens de politieke outsider eens te meer het complot bewijst van de Democraten en de 'deep state'. Net zoals het Rusland-onderzoek en de afzettingsprocedure, die werd ingesteld omdat hij zijn Oekraïense collega onder druk zette om een corruptiezaak tegen Democratisch presidentskandidaat Joe Biden te starten.

Death Star

Zo is Trumps campagne richting de presidentsverkiezingen van 3 november furieus op gang geschoten. Zijn campagnemanager Brad Parscale vergeleek die vorige week zelfs met de 'Death Star', het enorme ruimteschip dat met ongeëvenaarde vuurkracht terreur zaait in het 'Star Wars'-filmuniversum.

In de cultuuroorlog die de hypergepolariseerde Amerikaanse politiek definieert, is Obama altijd al een geliefd doelwit van Trump geweest om zijn conservatieve basis op te zwepen. Jaren geleden verspreidde Trump al de 'birther'-complottheorie, die stelde dat Obama niet in de VS geboren zou zijn. Sinds zijn inauguratie ontmantelde hij Obama's belangrijkste verwezenlijkingen, zoals de hervorming van de gezondheidszorg, de nucleaire deal met Iran en het klimaatakkoord van Parijs.

Het land is in crisis. We zitten in een economische crisis, een gezondheidscrisis. Trump moet ophouden altijd de aandacht af te leiden van de echte zorgen van het Amerikaanse volk. Joe Biden Democratisch presidentskandidaat

Tegelijk viseert Trump ook zijn uitdager Biden, destijds de vicepresident onder Obama. Dat beiden in de gevangenis thuishoren, zoals rechtse commentatoren stellen, brengt de 'lock her up'-mantra in herinnering waarmee Trumps achterban in 2016 Democratisch kandidate Hillary Clinton bedreigde.

Afleidingsmanoeuvre

Biden doet de aanvallen af als een afleidingsmanoeuvre, omdat de coronacrisis Trumps campagne in gevaar brengt. Ruim 84.000 Amerikanen stierven al aan het virus, meer dan 36 miljoen vroegen een werkloosheidsuitkering aan. 'We zitten in een economische crisis en een gezondheidscrisis', reageerde Biden. 'Trump moet ophouden altijd de aandacht af te leiden van de echte zorgen van het Amerikaanse volk.'

Trumps aanpak van de coronacrisis is een volstrekt chaotische ramp. Barack Obama Gewezen Amerikaans president

Ook Biden plant Obama volop uit te spelen in zijn eigen campagne. Vorig weekend lekte al een geluidsopname waarin Obama aanklaagde dat de seponering van de zaak-Flynn 'de rechtspraak in gevaar brengt' en Trumps coronabeleid 'een volstrekt chaotische ramp' is.

De eerste Afro-Amerikaanse president ooit blijft de populairste politicus onder Democraten, en scoort ook goed bij onafhankelijke kiezers en gematigde Republikeinen. Dat Biden Obama's hulp inroept, zeker om jongeren te bereiken, onderstreept tegelijk zijn eigen zwakte.

Uitgebluste dinosaurus

In deze coronatijden, waar alle campagnemeetings voorlopig opgeschort zijn, blinkt de 77-jarige Biden, opgesloten in zijn huis, vooral uit in afwezigheid. Zijn start van de Democratische voorverkiezingen was ronduit abominabel, en bevestigde het beeld van uitgebluste politieke dinosaurus. Schrik voor de linkse populist Bernie Sanders deed het Democratische establishment finaal toch voor Biden kiezen, maar veel charismatische dadenkracht spreekt voorlopig niet uit zijn nominatie.

Voorts zijn er heel wat legitieme vragen te stellen over de activiteiten van zijn zoon Hunter in Oekraïne. Sinds kort hangt Biden ook een aanklacht van seksueel misbruik boven het hoofd, wat eens te meer zijn reputatie voor losse handjes onderstreept.