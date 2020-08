Obama over Trump: 'Hij kan het simpelweg niet'

In de VS is vannacht de conventie van de Amerikaanse Democraten op gang getrapt. Voormalig First Lady Michelle Obama haalde meteen hard uit naar zittend president Donald Trump.

Een conventie is normaal een feestelijk gebeuren. Met neerdwarrelende ballonnen, pompende muziek en veel enthousiaste speeches wordt de partijkandidaat er op het schild gehesen voor de nakende verkiezingen.

Maar in 2020 is alles anders, ook partijconventies. Vanwege de coronacrisis verloopt de bijeenkomst deze keer overwegend online. In virtuele bijeenkomsten zetten de Democraten vier dagen lang op een rij hoe ze het anders en beter willen doen dan het huidige bestuur. Op de slotdag zal Joe Biden de nominatie als presidentskandidaat aanvaarden, met Kamala Harris als 'running mate'.

De partij zal ook hameren op nationale eenheid - 'Amerika verenigen' werd het motto van deze conventie. Om dat punt te maken, kwamen op de eerste dag ook vier Republikeinen aan het woord die de Democratische presidentskandidaat Joe Biden steunen. Een van hen is John Kasich, presidentskandidaat in 2016.

Met datzelfde doel werd ook Bernie Sanders - Bidens belangrijkste tegenkandidaat in de primaries - een podium gegeven, in de hoop de progressieve zijde van de partij achter de meer gematigde Biden te scharen. Hij noemde de verkiezing van 3 november de belangrijkste uit de Amerikaanse geschiedenis, omdat die zal gaan over 'het behoud van onze democratie'.

Ook voormalig First Lady Michelle Obama maakte haar opwachting. De echtgenote van Trumps voorganger Barack Obama spaarde de huidige president allerminst. In een stevige uithaal noemde ze Trump de foute man voor de job: 'Hij kan het simpelweg niet, he's in over his head'.

Obama haalde onder andere Trumps aanpak van de coronacrisis en zijn antwoord op de raciale spanningen in nasleep van de dood van zwarte Amerikaan George Floyd na een politieoptreden aan als voorbeelden. 'Eender wanneer we naar het Witte Huis keken voor leiderschap, troost of een teken van evenwicht, kregen we chaos, verdeling en een nijpend gebrek aan empathie in de plaats.'