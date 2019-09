‘Oekraïnegate' treft Biden even hard als Trump

Met zijn ‘Oekraïense aanval’ op Joe Biden plaatst de Republikeinse president Donald Trump de Democraten voor een dilemma. Moeten ze de afzettingsprocedure starten? Of zich vooral zorgen maken over hun belangrijkste presidentskandidaat?

Trump bevestigde zondag min of meer de geruchten die politiek Washington al dagen in de ban houden. Ja, op 25 juli had hij een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky. En ja, daarin vroeg hij aantijgingen van corruptie te onderzoeken tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Volgens Amerikaanse media hield de Republikein militaire steun aan Oekraïne tegen tot Zelensky zich bereid verklaarde mee te werken.

Biden zou in 2016, toen hij nog Barack Obama’s vicepresident was, zelf druk uitgeoefend hebben om de toenmalige Oekraïense hoofdaanklager te ontslaan. Die voerde een corruptieonderzoek naar Burisma, een Oekraïens olie- en gasbedrijf. Bidens zoon Hunter zetelde als lobbyist in de raad van bestuur van het bedrijf. Volgens Biden was er geen causaal verband. Veel landen en internationale instellingen vroegen destijds het vertrek van de aanklager, omdat die corrupt zou zijn.

Grondwetspecialisten zien in Trumps demarche een hoogst omstreden samenwerking met een buitenlandse mogendheid voor persoonlijk binnenlands politiek gewin. Trump beschouwt Biden, die nog volop strijdt om de Democratische nominatie, als zijn gevaarlijkste concurrent bij de presidentsverkiezingen van eind volgend jaar. Flashbacks naar de campagne van 2016 doemen op, toen Trumps entourage samenzat met een Russische advocate die ‘vuiligheid’ beloofde over zijn toenmalige Democratische tegenkandidate Hillary Clinton.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, eist in de eerste plaats dat het Witte Huis niet langer de volledige getuigenis tegenhoudt van een klokkenluider uit de inlichtingendiensten die vorige week de affaire aan het rollen bracht. Zoniet ‘belanden we in een totaal nieuwe fase van het onderzoek’, aldus Pelosi. Daarmee hintte ze duidelijk op een afzettingsprocedure tegen Trump.

Impeachment

Zo’n ‘impeachment’ is al maanden een twistpunt onder de Democraten. De linkervleugel, die steeds vocaler wordt en met Elizabeth Warren en Bernie Sanders de belangrijkste uitdagers voor Bidens presidentskandidatuur levert, is pro. De linkse Democraten willen al langer voortbouwen op het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die betichtte Trump niet van een samenzwering met Moskou maar sprak hem ook niet volledig vrij. Ze pogen ook een stok te vinden door Trump te dwingen zijn belastingaangiftes eindelijk vrij te maken. ‘Oekraïnegate’ lijkt dan ook een extra gouden kans.

Dit is een ernstig nieuw hoofdstuk van wetteloosheid. Nancy Pelosi Democratische voorzitster Huis van Afgevaardigden

Maar Pelosi en andere gematigde Democraten vinden de zaak eerder een vergiftigd geschenk. Maandenlange overgemediatiseerde hoorzittingen over een mogelijke afzetting van Trump in het door de Democraten gedomineerde Huis zouden de presidentscampagne volledig beheersen.

De kans op succes, is evenwel zeer klein, omdat Trumps Republikeinen nog altijd de Senaat controleren. De procedure zou Trump ook in zijn geliefde slachtofferrol duwen, het bewijs van de eeuwige ‘heksenjacht’ tegen de politieke outsider. Dat is een argument dat er steeds als koek ingaat bij zijn achterban.

Joe Biden

Tegelijk confronteert de affaire de Democraten met de twijfelachtige kandidatuur van Biden. Ja, hij scoort traditioneel erg goed bij de blanke arbeidersklasse die in 2016 massaal voor Trump koos. In de peilingen heeft Biden dan ook nog altijd een ruime voorsprong op de andere Democratische kandidaten.

Maar tijdens de televisiedebatten kwamen de voorbije maanden al veelvuldig Bidens gebreken aan de oppervlakte. Er is de kritiek dat de 76-jarige veteraan te oud zou zijn. Hij kwam onder vuur te liggen omdat hij te losse handjes zou hebben in #metoo-tijden. Afro-Amerikaanse kandidaten haalden oude twijfelachtige standpunten over burgerrechten vanonder het stof. De linkervleugel laakt dan weer zijn te gematigde imago, en zien in hem een even kansloze establishmentfiguur als Clinton destijds.

De Oekraïense connectie is volgens dat kamp een zoveelste bewijs van zijn te innige banden met het bedrijfsleven. Zo kreeg zoon Hunter als lobbyist destijds ook flink wat geregeld voor de talrijke kredietkaartenbedrijven die gevestigd zijn in Delaware, de noordoostelijke staat waarvoor Biden decennialang in de Senaat zetelde.