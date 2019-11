Omstreden ex-adviseur Trump veroordeeld

Roger Stone, de omstreden ex-adviseur van Amerikaans president Donald Trump, is vrijdag door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld. 'Hij loog tegen het Congres, belemmerde de rechtsgang en beïnvloedde getuigen', klonk het.

De veroordeling van Roger Stone vloeit voort uit het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsrace van 2016. In februari volgend jaar kent hij zijn straf.

De Amerikaanse president Donald Trump kreeg vrijdag minder goed nieuws. Zijn oude vriend en ex-adviseur Roger Stone is door een jury in Washington schuldig bevonden aan zeven klachten, waaronder liegen tegen het Congres, de belemmering van de rechtsgang en de beïnvloeding van getuigen.

De veroordeling is een uitloper van het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller de voorbije jaren voerde naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Centraal in de zaak stonden Stones banden met de klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

E-mails Clinton

Die verspreidde voor de electorale race van drie jaar geleden duizenden e-mails van prominente Democraten, onder wie Trumps grote rivale Hillary Clinton. Onderzoek wees uit dat de mails buitgemaakt waren door Russische hackers.

Wat de concrete gevolgen van zijn veroordeling zijn, weet Stone nog niet. De rechter bepaalt op 6 februari volgend jaar pas de strafmaat.

Volgens Mueller was Stone de contactpersoon tussen de klokkenluiderswebsite en de entourage van Trump. In 2016 liet hij de campagnemedewerkers van de miljardair weten dat WikiLeaks documenten had die Clinton konden beschadigen.

Nadat een eerste reeks mails vrijgegeven was, contacteerde een medewerker van Trump Stone met de vraag of nog meer documenten zouden volgen. Stone insinueerde ook meermaals dat hij wist wat WikiLeaks van plan was. Later ontkende hij dat.

Strafmaat

Stone werd evenwel niet aangeklaagd omdat hij met de klokkenluiderswebsite of met de Russische inlichtingendiensten samenspande. Mueller verweet hem alles in het werk te stellen om het onderzoek naar de Russische inmenging te boycotten.

Daarnaast beschuldigde hij hem ervan gelogen te hebben over wat hij wist over de publicaties van die mails. De speciaal aanklager wreef hem voorts belemmering van de rechtsgang en getuigenbeïnvloeding aan.