Ondanks humanere aanpak worstelt ook Biden met migratiecrisis

Na amper twee maanden worstelt de Amerikaanse president Joe Biden al met een migratiecrisis. Beelden van kinderen in detentiecentra doen de vraag rijzen in welke mate hij de na Donald Trump beloofde U-bocht kan realiseren. 'We maken ons geen illusies: dit vergt tijd.'

'Ondanks uw weigering toe te geven dat er een crisis heerst, begrijpen de Amerikanen hoe ernstig de situatie is.' Vanuit zijn grensstaat Texas lanceerde de Republikeinse senator Ted Cruz maandag een j'accuse aan het adres van de Democratische president Biden. Laakten Bidens partijgenoten vier jaar lang het migratiebeleid van zijn voorganger Donald Trump als hardvochtig, dan verwijten Cruz en co. Biden een te lakse aanpak. Met dezelfde mensonterende situaties aan de Mexicaanse grens tot gevolg.

Voor het eerst sinds Biden in januari aan de macht kwam, werden dinsdag beelden vrijgegeven van een detentiecentrum vol minderjarige migranten. In de Texaanse grensstad Donna liggen ze op flinterdunne matrassen, onder schamele, zilverkleurige nooddekens. Zonder social distancing in coronatijden. Hulpverleners klagen het gebrek aan voedsel en zeep aan en het feit dat veel jongeren langer vastgehouden worden dan de wettelijke 72 uur. De gelijkenissen met beelden van huilende kinderen in kooien, toen Trump in 2018 minderjarige migranten van hun ouders begon te scheiden, zijn treffend.

1 miljoen migranten

Het is illustratief voor de migratiecrisis aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, die de jongste maanden weer fors is opgeflakkerd. Voor het eerst sinds juni 2019 waren er in februari meer dan 100.000 'border encounters' - arrestaties van illegale migranten, of asielzoekers die bij de grensovergangen worden teruggestuurd. Volgens Alejandro Mayorkas, Bidens minister van Binnenlandse Veiligheid, is de kans groot dat de VS dit jaar voor het eerst in twee decennia weer de kaap van 1 miljoen 'encounters' ronden.

Schermvullende weergave

Zorgwekkend is bovendien de forse stijging van het aantal onbegeleide minderjarigen. Sinds het begin van het begrotingsjaar in oktober werden er net geen 30.000 geteld, bijna evenveel als in heel 2020. Alleen al in februari verdubbelde het maandelijkse aantal tot ruim 9.000, hoewel net dan zeldzame winterkou het zuiden van de VS geselde.

De oorzaken, hoe complex ook, zijn tweeledig. Enerzijds is er de chronische armoede en het drugsgerelateerde geweld in Centraal-Amerika. Daar kwam vorig jaar de coronacrisis bovenop. En in november richtte de orkaan Iota tegen 260 kilometer per uur een ravage aan in onder meer Honduras, Nicaragua en El Salvador, met nog meer economische en sociale uitzichtloosheid tot gevolg.

Anderzijds is er het aanzuigeffect van Biden, die Trumps snoeiharde migratieregels wil terugschroeven. Per decreet stopte hij meteen de bouw van een grensmuur. Gezinsherenigingen krijgen voorrang. En in het parlement werken de Democraten aan een pad naar de regularisatie van de zowat 11 miljoen illegale migranten in de VS. De kans dat er een meerderheid gevonden wordt, lijkt flinterdun. Maar dat weerhoudt de 'coyotes' - mensensmokkelaars - er niet van duizenden Centraal-Amerikanen te lokken met de hoop dat Biden hen amnestie zal verlenen.

Artikel 42

'Onze grenzen beveiligen vereist niet dat we de menselijkheid negeren van zij die de grens trachten over te steken', legitimeert Biden zijn 'humanere' aanpak. Niettemin ondermijnen de chaos en gebrekkige opvang voorlopig zijn eigen beloftes. Daarbij wordt deels verwezen naar het 'ontmantelde en onwerkbare systeem' dat Trump achterliet. Volgende maand moeten er alvast voldoende opvangplaatsen voor jongeren zijn.

Onze grenzen beveiligen vereist niet dat we de menselijkheid negeren van zij die de grens trachten over te steken. Joe Biden Amerikaans president

Tegelijk hanteert Biden wel degelijk nog de aanpak van zijn voorganger. Tijdens de vorige forse migratieopstoot, in het voorjaar van 2019, sloot Trump een deal met Centraal-Amerikaanse landen, zodat die de migranten tegenhielden. In maart 2020 voegde hij 'artikel 42' toe aan de Amerikaanse wet, waardoor bijna alle migranten geweerd worden wegens het coronagevaar. Zodat ze vaak stranden in nog deplorabelere Mexicaanse opvangkampen.

Biden maakt volop gebruik van artikel 42, dat bestempeld wordt als Trumps echte grensmuur. Deze week trekken ook topadviseurs naar Mexico en Guatemala om daar de transmigranten beter tegen te houden. Er moet een systeem komen waarmee ze daar hun asielaanvraag kunnen indienen. Voorts werft Biden extra rechters aan om de aanvragen sneller te verwerken. En hij maakte al enkele miljarden vrij om de malaise in Centraal-Amerika te stelpen. 'Maar we maken ons geen illusies hoe zwaar dit wordt', erkende Mayorkas. 'We weten dat dit tijd zal vergen.'

Electorale strategie

Dat creëert een vacuüm waarin politieke verwijten en electorale strategieën escaleren. In de aanloop naar de midterms van eind 2022 herinneren de Republikeinen al luidop aan Trumps aanpak, die hem in 2016 aan de macht hielp. 'Toen ik president was, was onze zuidelijke grens sterker en veiliger dan ooit', zei Trump zelf onlangs, hoewel de crisis al begon in zijn laatste maanden in het Witte Huis. Nu dreigt volgens hem 'een tsunami', waarbij 'illegale migranten uit elke hoek van de wereld onze grenzen overspoelen en nooit meer zullen weggaan'.

Er komt een tsunami van illegale migranten uit elke hoek van de wereld, die onze grenzen overspoelen en nooit meer zullen weggaan. Donald Trump Gewezen Republikeins president

Tegelijk verscherpt de crisis de tweespalt in Bidens eigen rangen. Linkse Democraten vinden dat de U-bocht onder Biden veel te lang duurt en dat de beelden uit het grensgebied onaanvaardbaar zijn. Gematigde Democraten uit die grensstaten eisen dan weer een 'flinksere' aanpak. 'Net als in 2019 pogen we in 2021 een enorme nieuwe crisis het hoofd te bieden en er gebeurt niks', zei Bruno Lozano, de Democratische burgemeester van het Texaanse grensstadje Del Rio, deze week in een pleidooi voor meer deportaties.