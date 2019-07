Onderzoek naar 'landverraad' van Google

De in Duitsland geboren Amerikaan Peter Thiel is vooral bekend als de medeoprichter van de betalingsdienst PayPal. De Trump-aanhanger stipte zondag in een speech in Washington aan dat Google een contract met de Amerikaanse overheid liet aflopen, terwijl de technologiegigant nauw samenwerkt met China aan manieren om zijn zoekmachine weer in het Aziatische land actief te krijgen.