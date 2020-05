Onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur van Trump geseponeerd

Het Amerikaanse ministerie van Justitie laat de aanklachten tegen Michael Flynn vallen. Het ministerie vroeg het federaal gerechtshof in Washington om een einde te maken aan de procedure.

Flynn speelde een centrale rol in het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De voormalige veiligheidsadviseur van Donald Trump - zijn eerste - heeft toegeven dat hij tijdens een FBI-verhoor opzettelijk valse verklaringen had afgelegd over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak. Flynn sprak in december 2016 illegaal met Kisljak over Amerikaanse sancties tegen Moskou en een aanstaande stemming over een VN-resolutie over het Israƫlische kolonisatiebeleid.

Geflikt

Door die bekentenis leek een vervolging onafwendbaar. Aanklagers vroegen begin dit jaar om Flynn te veroordelen tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

Niettemin besluit de Amerikaanse jusititie de zaak te seponeren. Vorige maand doken documenten op waarin zou staan dat FBI-agenten met elkaar bespraken of ze moesten proberen om Flynn te laten liegen tijdens een ondervraging in 2017, zodat hij kon worden vervolgd of ontslagen uit zijn functie.

Flynns nieuwe advocaten hebben de schuldbekentenis betwist en gezegd dat Flynn erin werd geluisd door de FBI.

Politiek gemotiveerd

Trump reageert positief op het besluit. 'Hij was een onschuldige man. Een gentleman. Hij was het doelwit van de Obama-regering. Wat ze hebben gedaan is een schande en ik hoop dat er een zware prijs wordt betaald.'

De president zei vorige week dat hij overweegt om Flynn opnieuw een job aan te bieden.

Ook Trumps tegenstanders laten zich horen. Oud-FBI-chef James Comey spaart zijn kritiek niet op justitie. 'Het ministerie heeft alle realiteitszin verloren.'