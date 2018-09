Onduidelijkheid over ontslag Trumps viceminister van Justitie

Amerikaanse media brengen tegenstrijdige berichten over Rod Rosenstein, de viceminister van Justitie. Rod Rosenstein is de eindverantwoordelijke voor het onderzoek naar mogelijke samenzwering tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump.

Ruslandonderzoek

Afzettingsprocedure

Normaal gezien is het minister van Justitie Jeff Sessions die verantwoordelijk is over het Rusland-onderzoek, maar omdat hij zelf in opspraak raakte, liet hij zich wraken en speelt Rosenstein zo'n hoofdrol.