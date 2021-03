Ook Huis van Afgevaardigden keurt relanceplan Biden goed

Met dit nieuwe steunpakket erbij heeft Washington al 6.000 miljard dollar noodsteun beloofd om de Amerikaanse economie te stutten. Die is er niet te best aan toe sinds de coronapandemie, die in de VS al 523.000 doden het leven kostte. Zaterdag zette de Senaat het licht op groen voor Bidens plan. De president liet eerder op woensdag weten dat hij vrijdag zijn handtekening onder het steunpakket zet.