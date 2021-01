Ook YouTube schorst Trump

De videowebsite is het zoveelste sociale medium dat de Amerikaanse president tijdelijk in de ban doet.

Trumps YouTube-kanaal blijft in de lucht, maar hij kan de komende zeven dagen geen video's uploaden. Het videoplatform van Google heeft ook een video verwijderd die ingaat tegen het beleid van YouTube. Ook is het onmogelijk nog te reageren op video's van Trump.

'Na onderzoek en door toenemende zorgen over het mogelijk aanzetten tot geweld hebben we content die tegen ons beleid ingaat verwijderd van het kanaal van Donald J. Trump', laat YouTube weten. Welke video precies verwijderd werd, is niet bekend. YouTube spreekt van 'een eerste waarschuwing'. Als er nog twee volgen, wordt Trump definitief verbannen.