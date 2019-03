Openbaar aanklager Mueller: 'Trump werkte niet samen met Rusland'

Volgens Mueller was de campagne van Trump niet gecoördineerd met de Russen om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Het rapport spreekt zich niet uit of Trump justitie heeft gehinderd, maar het pleit hem ook niet vrij. Volgens Barr is er onvoldoende bewijs om te stellen dat Trump justitie heeft gehinderd. Eerder vandaag gaven de democraten aan dat ze het onderzoek tegen Trump zullen voortzetten, ongeacht het resultaat van het onderzoek.