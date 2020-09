Opmars Trump haalt Biden uit comfortzone

Speelt Joe Biden in de Trumpiaanse kaart door een strenger 'recht en orde'-discours te hanteren? Een terugval in de peilingen voedt de Democratische zenuwachtigheid.

Twee dagen na de Republikeinse president Donald Trump heeft ook zijn Democratische uitdager Joe Biden donderdag een bezoek gebracht aan Kenosha, de stad in de cruciale strijdstaat Wisconsin die ten prooi viel aan zware rassenrellen sinds een politieagent er op 23 augustus de zwarte man Jacob Blake vier keer in de rug schoot. Hun aanpak kon niet méér verschillend zijn.

Biden zat er samen met de familie van Blake. Tijdens een bijeenkomst met buurtwerkers predikte de Democraat zijn verzoenende boodschap 'Amerikanen samen te brengen om te genezen'. Trump daarentegen noemde Blake dinsdag niet eens bij naam toen hij vooral het lokale politiekorps steun en fondsen beloofde. Een fotoshoot te midden van de vernielingen moest onderstrepen dat de betogers zich te buiten gaan aan 'binnenlandse terreur'.

Nu de coronacrisis zijn economisch palmares onderuit haalt als campagnespeerpunt tracht Trump zich zo te herpositioneren als de kandidaat van 'recht en orde'. Sinds de dood van George Floyd door excessief politiegeweld eind mei domineren rassenrellen de agenda en focust Trump vooral op het straatgeweld. Zeker nu de jongste week linkse en rechtse betogers elkaar neerschoten.

Portland: extreemrechts vs. extreemlinks De vermoedelijke moordenaar van Aaron Danielson, een extreemrechtse betoger in de stad Portland, is donderdagavond volgens The New York Times zelf omgekomen bij een poging hem aan te houden in een voorstad van Seattle. Het gaat om de 48-jarige Michael Forest Reinoehl. Reinoehl, een legerveteraan en activist bij de extreemlinkse antifa-beweging, gaf zelf in een interview met Vice News min of meer toe Danielson neergeschoten te hebben. 'Uit zelfverdediging', zei Reinoehl. De stad Portland is al maanden het toneel van clashes tussen extreemlinks en extreemlinks. De stad in Oregon staat te boek als een Democratisch, links bolwerk, maar Portland zelf en de staat Oregon huizen ook verschillende extreemrechtse groeperingen.

'Amerikaanse krijgers versloegen niet het overzeese fascisme om nu toe te kijken hoe onze vrijheden vertrappeld worden door gewelddadige bendes in eigen land', zei Trump tijdens een herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de strijdstaat North Carolina. Lees: Biden, nochtans al zijn hele carrière de belichaming van het politieke centrum, en de Democratische gouverneurs en burgemeesters zijn te zwak om de orde te handhaven en fungeren enkel als 'handpoppen van radicaal links'.

Zenuwachtigheid

Dat Biden Trump volgde naar Kenosha verraadt toch enige Democratische zenuwachtigheid dat die boodschap begint aan te slaan. Het was pas de tweede keer in zowat een half jaar dat Biden echt de oostkust verliet om campagne te voeren. In coronatijden bunkerde hij in zijn thuisstaat Delaware en leek de strategie erin te bestaan de mediageile Trump in zijn eigen ongeluk te laten lopen.

Relschoppen en plunderen is niet betogen. Het is wetteloosheid, en zij die er zich aan bezondigen, moeten vervolgd worden. Joe Biden Democratisch presidentskandidaat

Steeds meer spoort Bidens entourage hem aan zichtbaarder te worden. Hoewel de focus blijft liggen op Trumps mangelende aanpak van de pandemie, die al 185.000 Amerikaanse doden eiste, kan Biden stilaan niet anders dan zich te wagen op het Trumpiaanse terrein van 'law and order'. 'Relschoppen en plunderen is niet betogen. Het is wetteloosheid, en zij die er zich aan bezondigen, moeten vervolgd worden', zegt Biden in een nieuwe campagne-advertentie. Tegelijk beticht hij zijn tegenstander ervan in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november steeds meer zijn rechtse blanke achterban op te zwepen. 'Trump kijkt naar geweld en ziet een politieke levenslijn.'

Strijdstaten

Dat Trumps brisante aanpak kan werken, blijkt uit een resem peilingen die woensdagnacht gepubliceerd werden en die een eerste schets maken van het electorale landschap na de Democratische en Republikeinse partijconventies van de voorbije weken. De website RealClearPolitics, die een gemiddelde maakt van alle polls, dicht Biden nog altijd een comfortabele nationale voorsprong van 7,2 procentpunten toe. Maar eind juni waren dat er nog ruim tien.

7,2 procentpunten In de nationale peilingen telt Joe Biden een voorsprong van 7,2 procentpunten op Donald Trump. Eind juni waren dat er nog ruim tien.

Nog zorgwekkender voor de Democraten zijn de peilingen in de belangrijkste zes strijdstaten. Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin: terwijl Trump Hillary Clinton overal versloeg in 2016 leidt Biden er nu. Maar de kloof is er, met uitzondering van Arizona, telkens geslonken tot binnen de foutenmarge. Opkomst wordt over twee maanden cruciaal en kan de uitslag nog drastisch in beide richtingen veranderen.

Het is normaal dat de kloof kleiner wordt naarmate de verkiezingen dichterbij komen. De realiteit is dat de race in de strijdstaten structureel spannend blijft. Guy Cecil Voorzitter Democratisch fondsenwerver Priorities USA

Zeker als 'law and order' de coronacrisis overvleugelt als het dominante verkiezingsthema. Zowel intern Democratische onderzoek als een poll van Fox News wijst uit dat Trump en Biden even veel vertrouwd worden op dat domein. Gevraagd naar wie het beste de pandemie of de raciale spanningen kan oplossen, kent Biden geen concurrentie. 'De race is structureel spannend', erkende de voorzitter van een van Bidens grote actiecomités. Wat als halfweg oktober een coronavaccin gevonden wordt, of cijfers van het derde kwartaal een economische remonte aantonen?

364,5 miljoen dollar De Democraten haalden in augustus 364,5 miljoen dollar aan fondsen binnen. Daarmee verbrijzelden ze het maandrecord van Barack Obama, die in september 2008 193 miljoen verzamelde.

Aan fondsen voor een mediablitz zal het niet liggen dat Biden zijn voorsprong uit handen geeft. Woensdag bleek dat de Democraten in augustus liefst 364,5 miljoen dollar binnenhaalden. Ter vergelijking: het vorige maandrecord stond op naam van Barack Obama, die in september 2008 193 miljoen verzamelde. Eigen cijfers voor augustus maakte Trumps campagneteam nog niet bekend, maar ook aan Republikeinse zijde groeit wel degelijk de onrust. 'Je kan niet ontkennen dat dat een enorme hoeveelheid cash is', aldus een interne mail. 'De liberalen versluizen fondsen in een alarmerend tempo om ons neer te halen.

Schermvullende weergave De Democratische presidentskandidaat Joe Biden brengt een bezoek aan Kenosha, waar de gewelddadige arrestatie van de Afro-Amerikaan Jacob Blake tot zware rassenrellen leidde. ©AFP