Opnieuw onlusten in Minnesota na dood zwarte man

De ordetroepen in Minnesota zetten traangas in om demonstraten uiteen te drijven.

In een voorstad van Minneapolis zijn sinds zondag protesten aan de gang nadat een politieagente een ongewapende zwarte man bij een verkeerscontrole had neergeschoten. De agente zou haar vuurwapen verward hebben met een stroomstootwapen.

De politie van Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis in de staat Minnesota, gaf intussen bodycambeelden vrij van het incident dat zondag iets na de middag plaatsvond. Daarop is te zien hoe de ongewapende zwarte man Daunte Wright (20) met zijn wagen wordt tegengehouden door de politie.

Volgens de politiechef van Brooklyn Center schoot een agente de zwarte man Daunte Wright 'per ongeluk' neer.

In een statement laat de politie weten dat de agenten oordeelden dat tegen Wright een arrestatiebevel liep. Twee agenten proberen de 20-jarige man aan te houden, waarop die zich weer in de auto wringt. Een derde agente grijpt naar haar wapen en vuurt op Wright. Die kan nog wel wegrijden, maar komt even later tot stilstand en overlijdt aan zijn verwondingen.

Volgens Tim Gannon, de politiechef van Brooklyn Center, schoot de agente Wright 'per ongeluk' neer. De vrouw, die al 26 jaar in dienst is, zou de bedoeling gehad hebben de man te taseren met een stroomstootwapen, maar greep naar haar vuurwapen.

De dood van Wright leidde zondag al tot protesten, die maandag onverminderd voortgingen. Op videobeelden is te zien hoe de politie traangas, rubberen kogels en rookbommen gebruikt om de massa uit elkaar te halen. Demonstranten reageren daarop door stenen en vuurwerk naar de ordetroepen te gooien. Tim Walz, de gouverneur van Minnesota, stelde een avondklok in om 19 uur, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk.

George Floyd

De Amerikaanse president Joe Biden veroordeelde zowel het incident als het daaropvolgende geweld. 'We weten dat de pijn in de zwarte gemeenschap echt is. Maar dat rechtvaardigt geen geweld en plunderingen.' Vicepresident Kamala Harris tweette dat Daunte Wright 'niet had mogen sterven'. 'Zijn familie moet weten waarom hij dood is. Ze verdienen antwoorden.'