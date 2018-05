Opnieuw soepelere regels voor Amerikaanse banken

Na de versoepelingen van de regels voor kleinere banken , zijn nu ook de reuzen van Wall Street aan de beurt. De Amerikaanse autoriteiten maken werk van president Donald Trumps antireguleringsagenda en willen de aanpassingen van de zogenaamde Volcker Rule doorvoeren. Dat besliste de centrale bank van de VS, de Federal Reserve, woensdag.

De Volcker Rule, genoemd naar de voormalige Fed-voorzitter Paul Volcker , verbiedt banken om financieel te speculeren voor eigen rekening met het geld van hun klanten. Ietwat cru gesteld komt het erop neer dat ze geen geld van klanten mogen gebruiken om risicovolle posities in te nemen enkel en alleen in een poging om winst te maken. Dat moet de spaartegoeden van klanten beschermen.

Paul Volcker riep na de kredietcrisis van 2008 op tot aanscherping van de bankenregels, die in 2013 uiteindelijk in wetgeving werd gegoten onder de voormalige president Barack Obama .

Bankenredding

De regels moesten voorkomen dat opnieuw banken zichzelf met risicovolle beleggingen zo diep in de nesten werken dat zij met belastinggeld gered moeten worden. Voor Wall Street was de Volcker Rule van bij het begin een doorn in het oog omdat het te omslachtig en duur zou zijn om correct na te leven.