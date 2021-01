Oprichter sociaal netwerk Parler deelt in succes en klappen van Trump

Dat zou je ook kunnen toepassen op John Matze, de oprichter en CEO van het sociale netwerk Parler. Die twee jaar oude app staat bekend als het alternatieve Twitter en maakte handig gebruik van de onvrede van Trump en zijn aanhangers over de ‘censuur’ op Twitter en Facebook om massaal gebruikers aan te trekken. Maar na de bestorming van het Capitool door rechtse extremisten vorige week is Parler net als Trump kop van Jut.

Nadat eerst Google en daarna Apple Parler uit hun appwinkels hadden gegooid , deelde Amazon zondagavond de genadestoot uit. Amazon Web Services, de hostingpoot van Amazon, zette de samenwerking met Parler stop, waardoor het bedrijf geen servers meer heeft om zijn website en app te hosten . Parler verwacht een hele tijd buiten strijd te zijn. Een platform met miljoenen gebruikers - 15 miljoen volgens Matze - zet je niet even snel naar een andere hostingdienst over.

Hypocrisie

‘Parler werd niet gebruikt om de aanval te coördineren. Dat gebeurde op Facebook-pagina’s’, schreef Matze op LinkedIn , het enige klassieke sociale medium waar hij op te vinden is. ‘Maar de media willen een zondebok, en Parler komt ze politiek goed uit.’ De echte reden voor de ban is volgens hem dat big tech van een vervelende concurrent af wil.

Libertair

Hoe het met Parler ook afloopt, de 27-jarige Matze heeft een heldenstatus gekregen aan de rechterkant van de Amerikaanse samenleving. Als zelfverklaarde libertair is hij ervan overtuigd dat er geen grenzen mogen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Uit een recent interview met Forbes blijkt wel dat de techondernemer ermee worstelt. Op de vraag of het n-woord op Parler toegelaten is, antwoordt hij eerst ‘dat hangt af van de context’, en even later ‘alleen als iemand anders daar heel erg door geschokt zou zijn’.

Rebekah Mercer

Parler is het eerste bedrijf van Matze, die in 2014 als computerwetenschapper afstudeerde aan de universiteit van Denver. Een van de vele korte jobs die hij in de jaren daarna uitoefende, was die van software-ingenieur bij Amazon Web Services. Hij is gehuwd en heeft een kind met de Russische Alina Mukhutdinova, die hij in Las Vegas zou ontmoet hebben.