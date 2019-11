Optimisme over handelsdeal VS-China

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross toont zich optimistisch over een eerste succesje in de handelsgesprekken tussen de VS en China.

De Amerikaanse regering spreekt voor het eerst openlijk over hoe een tijdelijke handelsdeal met China eruit kan zien, wat de hoop voedt op een dooi in de relaties tussen Washington en Peking.

Er lijkt opnieuw beterschap te komen in de rollercoasteronderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Volgens anonieme bronnen in de Amerikaanse en Britse zakenpers is er hoop dat de twee landen een handelsakkoord zullen sluiten. Dinsdagochtend bevestigde voor het eerst een lid van de Amerikaanse regering die geruchten.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross zei op een telefonische persconferentie vanuit Bangkok dat de VS met China praten over de handel in vloeibaar gas (lng) en sojabonen. Vooral rond lng moet volgens Ross een eerste akkoord met China haalbaar zijn. Dat moet het vertrouwen doen ontstaan vanwaaruit een verdere samenwerking kan groeien.

China voert sinds april geen Amerikaans vloeibaar gas meer in nadat het een invoertarief van 25 procent heeft ingevoerd. Nochtans zou een handel in lng beide landen niet slecht uitkomen. De VS zijn via schaliegas een grote exporteur van lng, terwijl China van zijn vervuilende steenkoolcentrales af moet.