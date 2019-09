Orkaan Dorian richt grote schade aan op Bahama's

De orkaan Dorian heeft een gigantische ravage veroorzaakt op de Bahama's. Huizen zijn vernield, auto's meegesleurd en hoogspanningskabels kapot getrokken. Zeker 100.000 mensen op de Bahama's zijn op de een of andere wijze getroffen door het natuurgeweld. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

De Bahamaanse premier Hubert Minnis zei dat de eilandengroep is getroffen door een orkaan 'die we nog nooit in de geschiedenis van de Bahama's hebben gezien'. 'Waarschijnlijk is dit de droevigste dag uit mijn leven', voegde hij daaraan toe.