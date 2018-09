Orkaan Florence eist zeventien doden

In de Verenigde Staten zijn al zeventien mensen omgekomen door de orkaan Florence aan de oostkust. Het water stroomt tot 150 kilometer het binnenland in.

Grote gebieden in de staten North Carolina, South Carolina en intussen ook in South Virginia zijn overstroomd. Stormvloed vanuit de Atlantische Oceaan deed de waterstanden van rivieren pieken. Het water stroomt steeds verder het binnenland in.