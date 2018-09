Orkaan Florence zorgt voor 'epische' neerslag

Hoewel de storm sinds vorige nacht een categorie is teruggeschroefd en windsnelheden zijn terugvallen van een recordmeting van 170 km/u naar 80 km/u, waarschuwt de overheid dat de ergste schade nog moet komen. Er wordt vooral gevreesd voor enorme overstromingen .

Roy Cooper, de gouverneur van North Carolina, waarschuwde zaterdag in een persconferentie voor 'epische neerslag'. Het overstromingsgevaar is volgens hem nu groter dan toen de storm gisteren met hogere snelheden over de oceaan raasde. 'Er komen muren van water op ons af', aldus Cooper.