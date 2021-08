Orkaan Ida legt olieproductie in Golf van Mexico plat

Twee mannen timmeren de ramen van een winkel dicht in New Orleans, in de hoop zo de schade te beperken die orkaan Ida kan aanrichten.

Orkaan Ida heeft 91 procent van de olieproductie en 85 procent van de gasproductie in de Golf van Mexico platgelegd. Het door orkaan Katrina getraumatiseerde New Orleans zet zich schrap. Zondagavond lokale tijd zal Ida er aan land komen.

Orkaan Ida nam zaterdagnacht fors in kracht toe, nadat ze zaterdag nog zonder veel schade over Cuba was geraasd. Met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur gaat het intussen om een storm van categorie 4 op een schaal van 5.

Oliereuzen als Shell hebben hun voorzorgen genomen. De Golf van Mexico is goed voor zowat 16 procent van de olieproductie in de VS, maar dat ligt nu grotendeels stil. Grofweg gaat het om zo'n 1,2 miljoen vaten ruwe olie per dag die momenteel niet worden opgepompt. De bemanning van boorplatformen op zee is geëvacueerd.

Ook New Orleans houdt zijn hart vast. Ida komt er zondagavond lokale tijd aan land, dag op dag zestien jaar nadat de verwoestende doortocht van orkaan Katrina meer dan 1.800 mensenlevens kostte en ruim 150 miljard dollar schade aanrichtte. Het openbaar vervoer is er stilgelegd, ziekenhuizen worden vrijgemaakt. De autoriteiten roepen inwoners op om de stad te verlaten of een veilige schuilplaats op te zoeken.

President Joe Biden heeft preventief de noodtoestand afgekondigd voor de hele staat Louisiana. Het rampenagentschap FEMA stuurde al materiaal, voorraden en 2.500 manschappen naar de ruimere de regio, inclusief zoek- en reddingsteams.