'Orkaan Ida wordt grootste test ooit voor dijken New Orleans'

Een wandelaar in het French Quarter van New Orleans, waar de komst van orkaan Ida bang wordt afgewacht.

Orkaan Ida, die vannacht - onze tijd - over de zuidkust van de Verenigde Staten raast, wordt de zwaarste test tot nu toe voor de stormvloedkeringen en de dijken die in de stad New Orleans werden geïnstalleerd na de rampzalige doortocht van orkaan Katrina in 2005.

Het is exact zestien jaar geleden dat de dijken van New Orleans braken na de doortocht van orkaan Katrina. Tachtig procent van de stad raakte overstroomd. Er vielen in totaal meer dan 1.800 doden.

Er werd tien jaar aan aan systeem gebouwd dat de stad moet beschermen tegen orkanen en overstromingen. Met de komst van orkaan Ida, zal in de nacht van zondag op maandag blijken of die bescherming volstaat.

'We geloven dat het hoogwaterbeschermingssysteem stand zal houden', zo zei gouverneur John Bel Edwards van Louisiana op CNN. Het systeem bestaat uit drie grote stormvloedkeringen en tientallen kilometers dijken rondom de stad.

Storm, wind, regen

Het oog van orkaan Ida heeft intussen de zuidkust van de VS bereikt. Voor de kust van Louisiana zijn windsnelheden gemeten tot 250 kilometer per uur. Bij aankomst aan de kust was de storm bijna een orkaan van de vijfde en dus de hoogste categorie.

Behalve met hoge windsnelheden krijgen de bewoners van de Mississippi-delta te maken met extreme regenval en stormvloeden, waardoor grote gebieden onder water kunnen komen te staan. De wind kan het het water opstuwen tot vijf meter boven het normale niveau. Daar komen dan nog golven overheen.

New York



Voor de stad New Orleans wordt honderden millimeters neerslag verwacht. Naarmate de storm dieper landinwaarts trekt, neemt de wind snel in kracht af. Dat geldt echter niet voor de regen. In staten als Mississippi, Tennessee en Kentucky wordt de komende dagen op veel plaatsen 100 tot lokaal 200 millimeter regen verwacht. In de loop van de week bereiken de restanten van Ida zelfs Washington en New York. Ook daar wordt veel regen verwacht.