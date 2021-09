Orkaan Ida zet nu ook New York blank

Auto's kunnen nog amper rijden in de New Yorkse buurt Brooklyn.

De orkaan Ida, die eerder de zuidelijke staat Louisiana midscheeps trof, heeft in New York tot ongeziene regenbuien geleid. Er vielen zeker negen doden.

Hoewel ze intussen is afgezwakt tot een posttropische cycloon, heeft Ida woensdagnacht een historische hoosbui over New York neergestort. Op het piekmoment viel in Central Park 8 centimeter regen in een uur. Daarmee werd het lokale record van 4,9 centimeter, dat vorige week pas gevestigd was tijdens de doortocht van de tropische storm Henri, weggeveegd.

De orkaan Ida richtte zondag al een ravage aan in de zuidelijke staat Louisiana, waar 1 miljoen inwoners nog altijd zonder stroom zitten.

De almaar verwoestender impact van de klimaatverandering doet overheidsdiensten vrezen voor de stabiliteit van het Amerikaanse financieel systeem.

Voor het eerst waarschuwden de Amerikaanse weerdiensten voor levensbedreigende stortvloeden in New York. Voorlopig zijn negen doden geteld. Overstromingen legden het metronet plat, de treindiensten en de luchtvaart werden grotendeels stopgezet. De noodtoestand werd uitgevaardigd, waardoor alleen de hulpdiensten nog de straat op mogen. Net als in de naburige staten New Jersey, Pennsylvania en Delaware is er ook groot gevaar voor tornado's. Zo'n kwart miljoen gezinnen aan de getroffen oostkust zitten zonder stroom.

Katrina

Ida vormde zich vorige week in de Golf van Mexico en kwam zondag aan land in Louisiana met snelheden tot 276 kilometer per uur. Daarmee was ze de krachtigste orkaan die de zuidelijke staat treft na Katrina, die in 2005 ruim 1.800 doden eiste en New Orleans verwoestte. Sindsdien werden miljarden geïnvesteerd in betere dijken en overstromingsgebieden, waardoor New Orleans nu relatief goed stand hield.

Schermvullende weergave Amper stroom, drinkbaar water en brandstof: de impact van de orkaan Ida op Louisiana is groot. ©AFP

In de omringende kustgebieden en de zuidelijke bayou's van Louisiana, waar tot 40 centimeter regen viel, is de ravage gigantisch. Hoewel nog maar acht doden geteld zijn, staan na vier dagen nog altijd grote gebieden blank. Evacuaties worden bemoeilijkt door omgevallen bomen en elektriciteitspalen. Nog altijd zitten zo'n 1 miljoen inwoners, zowat een kwart van Louisiana, zonder stroom. In de hoofdstad Baton Rouge zou die zelfs pas volgende woensdag hersteld zijn. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder drinkbaar water, terwijl in tankstations de brandstof opraakt.

De klimaatverandering is een groot risico voor de stabiliteit van het Amerikaanse financieel systeem en de groei van de economie. Commodity Futures Trading Commission

Klimaatverandering

Ida onderstreept eens te meer de almaar verwoestender impact van de klimaatverandering op de Verenigde Staten. Vorig jaar werden tijdens het traditionele stormseizoen rond de Golf van Mexico een recordaantal van 30 stormen geteld. En terwijl de zuid- en oostkust ook nu onder water staan, kreunt het westen andermaal onder extreme droogte. In Californië worstelen de brandweerdiensten al weken met tientallen bosbranden. Deze week moesten de populaire vakantieoorden rond Lake Tahoe ontruimd worden.

De economische impact is navenant. De kostprijs van Ida voor de verzekeraars wordt voorlopig op 18 miljard dollar geschat. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een onderdeel van de Verenigde Naties, kan ze de duurste natuurramp ooit worden. Dat record staat nu op naam van de orkaan Katrina, die destijds 163 miljard dollar schade aanrichtte.

Uit haar 'atlas' die de WMO deze week publiceerde, blijkt dat de duurste vijf natuurrampen sinds 1970 allemaal het voorbije anderhalve decennium plaatsvonden in de VS. Om die reden publiceerde ook de Commodity Futures Trading Commission, het overheidsorgaan dat de derivatenhandel reguleert, vorig jaar al een rapport met als onheilspellende conclusie: 'De klimaatverandering is een groot risico voor de stabiliteit van het Amerikaanse financieel systeem en de groei van de economie.'

Groene revolutie

President Joe Biden, die vrijdag het rampgebied in Louisiana bezoekt, heeft van een groene revolutie een van de speerpunten van zijn beleid gemaakt. Met duizenden miljarden dollars aan investeringen wil hij de VS op weg zetten om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.