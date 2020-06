Oud-Minister van Defensie schrijft brandbrief naar Trump

Oud-Minister van Defensie Jim Mattis is in een brandbrief ongezien vernietigend voor zijn vorige werkgever, Amerikaans president Donald Trump.

In een brandbrief aan het adres van zijn vroegere baas laakt de gewezen Amerikaanse minister van Defensie en driesterrengeneraal Jim Mattis de agressieve retoriek van president Donald Trump en zijn strategie om de rellen in de VS aan te pakken. Die ontstonden na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd, die gedood werd door de politie in Minneapolis.

Donald Trump is de eerste president in mijn leven die niet probeert het Amerikaanse volk te verenigen - hij doet niet eens alsof. Jim Mattis Ex-minister van Defensie VS

Mattis, die in 2018 ontslag nam als minister van Defensie, beschuldigde Trump er woensdag van de VS te willen verdelen. Hij veroordeelde de inzet van het leger om de onrust tot bedaren te brengen. 'Donald Trump is de eerste president in mijn leven die niet probeert het Amerikaanse volk te verenigen - hij doet niet eens alsof', schrijft Mattis in een ongezien scherpe mededeling die door The Atlantic werd gepubliceerd.

'In plaats daarvan probeert hij ons te verdelen. We zijn getuige van de gevolgen van drie jaar van deze opzettelijke inspanning.'

'Vals conflict tussen leger en burgers'

'De militarisering van ons antwoord, zoals we die zagen in Washington, schept een vals conflict tussen het leger en de burgers', schrijft Mattis, die in zijn vlammende j'accuse ook verwijst naar de nazi-ideologie in de Tweede Wereldoorlog. 'Hun slogan was 'Verdeel en Heers'. Ons Amerikaans antwoord is: 'In Eenheid is er Kracht'. We moeten die eenheid promoten om deze crisis te overstijgen.'

In zijn gekende stijl reageerde Trump door Mattis neer te sabelen als ''s werelds meest overschatte generaal!'.