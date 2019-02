Oud-campagneleider Trump loog tegen de FBI

Dat besliste rechter Amy Berman Jackson na een hoorzitting achter gesloten deuren. Paul Manafort was de eerste die door het team van speciale aanklager Robert Mueller aangeklaagd werd. Trumps voormalige campagneleider werd in augustus veroordeeld voor belastingontduiking en andere financiële misdrijven die hij pleegde vóór hij bij het team van Trump aan de slag ging. Een maand later pleitte hij schuldig aan twee aanklachten van samenzwering en manipulatie van getuigen, in ruil voor een lichtere straf van maximaal 10 jaar cel.