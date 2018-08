Oud-medewerker Trump bekent misdaden

Rick Gates, oud-campagnemedewerker van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft maandag in de rechtbank onder ede verklaard dat hij samen met Paul Manafort misdaden heeft gepleegd. Manafort was campagneleider van Trump.

Gates en Manafort werkten jarenlang samen, ook in het verkiezingscampagneteam van Trump in 2016. Gates had al aangekondigd mee te werken aan het onderzoek van Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Dat doet hij in ruil voor strafvermindering tot een voorwaardelijke veroordeling.