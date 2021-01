Overheidswebsite verklaart Trump even president af

Intussen hebben de Democraten een afzettingsprocedure tegen Trump in gang gezet voor zijn verantwoordelijkheid in de bestorming van het Capitool. Net voor zijn aanhangers vorige week het Capitool in Washington aanvielen, had Trump ze opruiend toegesproken. In een poging de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingsoverwinning te verhinderen, riep hij op 'naar het Capitool te marcheren om de democratie te beschermen'.