Pandemie veroorzaakt grootste daling van Amerikaanse levensverwachting

De levensverwachting in de Verenigde Staten is in 2020 met anderhalf jaar gedaald. Het is de grootste daling in één jaar sinds de Tweede Wereldoorlog.

Voorlopige gegevens van het Amerikaanse National Center for Health Statistics (NCHS) zien de levensverwachting van de Amerikanen zakken van 78,8 jaar in 2019 naar 77,3 jaar in 2020. Volgens het rapport dat woensdag werd vrijgegeven, wordt bijna driekwart van die daling toegeschreven aan sterfgevallen door Covid-19.

Zeker gekleurde gemeenschappen werden disproportioneel hard getroffen. De levensverwachting van zwarte Amerikanen en Latino's daalde respectievelijk 2,9 en 3 jaar. Witte mensen verloren 1,2 jaar. De studie bevatte geen gegevens voor Aziatische Amerikanen of andere raciale groepen.

Ongelijkheid

Dit nieuwe rapport onderschrijft een eerder beschreven en gevreesde tendens. Cijfers van de eerste helft van 2020 maakten al duidelijk dat de levensverwachting daalde. Ook bevestigt dit rapport dat vooral etnische minderheden een hoge tol betaalden tijdens de coronapandemie.

Vooral de niet-Spaanse zwarte bevolking en jonge Latino's werden uitzonderlijk hard getroffen. De redenen zijn divers. Voor velen onder hen was thuiswerk geen optie en ook de aard van hun job hield vaak een hoger blootstellingsrisico in. Daarnaast zijn ze vaker afhankelijk van het openbaar vervoer en leven ze vaker in grote gezinnen met meerdere generaties.

Dat Latino's onevenredig zwaar getroffen worden, is ook deels te wijten aan het gebrek aan papieren. Daardoor hadden velen geen toegang tot federale overheidssteun of werkloosheidsuitkeringen.

Het verschil in levensverwachting legt de structurele ongelijkheid in de VS verder bloot. De daling onder Latino en zwarte bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten was respectievelijk 18 en 15 keer hoger dan in vergelijkbare landen met een hoog inkomen, zoals Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

