'Parler waarschuwde FBI veelvuldig voor bestorming Capitool'

Parler, het sociale netwerk dat populair is bij Trump-aanhangers, zegt dat het de FBI ruim 50 keer waarschuwde voor dreiging van geweld op 6 januari, toen het Capitool werd bestormd.

Het sociale netwerk Parler zegt dat het de FBI in de weken voor de bestorming van het Capitool afgelopen januari meer dan vijftig keer heeft gewaarschuwd over gewelddadige content op het platform. Volgens het platform, dat vaak wordt omschreven als een rechtsere variant van Twitter, heeft het specifiek gewezen op mogelijke dreigingen richting het Amerikaanse parlementsgebouw.

Dat schrijft Parler donderdag in een brief aan Carolyn Maloney, de Democratische vertegenwoordiger van het Huis van Afgevaardigden uit de staat New York. Maloney leidt het comité dat het sociale netwerk onderzoekt. Zij had Parler op 8 februari verzocht met een reactie op het onderzoek naar de bestorming te komen.

Trump-aanhangers

Parler werd opgericht in 2018 en telt vier miljoen actieve leden. Het werd een geliefkoosde plek van rechtse conservatieven, waar openlijk complottheorieën gedeeld werden, en gedachtegoed vrij van censuur verspreid werd. In die hoedanigheid was het platform erg populair bij aanhangers van Donald Trump, die tot januari van dit jaar de president van de VS was.

Op 6 januari zou de overwinning van de Democraat Joe Biden bekrachtigd worden door het Amerikaanse parlement. Maar demonstranten kaapten de dag met een bestorming van het Capitool, waarbij vijf mensen om het leven kwamen en honderden mensen gewond raakten. Op Twitter alludeerde Trump al weken op 6 januari als de dag des oordeels. ‘Massaal protest in Washington D.C. op 6 januari! Het wordt wild!’, tweette hij op 19 december.

Maar ook op Parler werd er duchtig heen-en-weer gestuurd om de bestorming te organiseren. In de brief aan Maloney zegt het conservatieve platform dat het de FBI sinds december op de hoogte hield over gebruikers die tot geweld opriepen. De federale politiedienst zou onder meer zijn ingelicht over een gebruiker die dreigde 'te beginnen met het elimineren van mensen' op 6 januari. Een andere gebruiker riep op tot het verzamelen van een 'gewapende macht van meer dan 150.000 mensen'.

Tijdelijk offline

Sinds die bestorming ligt Parler onder vuur. Niet veel later verdween het platform omdat webhost Amazon en andere partners hun medewerking staakten. Volgens hen deed Parler te weinig tegen oproepen tot geweld door gebruikers van het platform. Vorige maand kwam het bedrijf weer online met behulp van een Russisch technologiebedrijf.

'Zelfs nadat de gewelddadige aanvallen ophielden, bleef Parler plichtsgetrouw en proactief berichten aan de FBI melden waarin gebruikers met bijkomend geweld dreigden,' schrijft het bedrijf in zijn brief.

FBI-inspecteurs hebben herhaaldelijk gezegd dat ze geen specifieke, geloofwaardige dreigementen hadden over geweld bij het Capitool op 6 januari en dat ze informatie die ze hadden zo snel mogelijk hadden gedeeld met andere wetshandhavingsinstanties.

'We hadden geen enkele aanwijzing dat honderden en honderden mensen het Capitool zouden binnenvallen', vertelde FBI-directeur Christopher Wray vorige week aan de Amerikaanse radiozender NPR.