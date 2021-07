Patstelling in Washington is compleet

Een partijoverschrijdende onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool sterft een snelle dood, terwijl ook de infrastructuurdeal van Joe Biden aan het verzanden is.

'Bipartisan' ofte over de partijgrenzen heen. Dat was de rode draad bij de overwinningsspeech van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2020. Goed een half jaar later stoot die ambitie op de politieke en maatschappelijke realiteit van een hopeloos verdeelde Verenigde Staten.

Zelfs het feit dat Biden die verkiezingen gewonnen heeft, is niet algemeen aanvaard. Veel Republikeinse volksvertegenwoordigers en senatoren doen niet echt grote moeite om oud-president Donald Trump tegen te spreken als hij claimt de echte winnaar van de verkiezingen te zijn. Republikeinen die dat wél doen, worden gedefenestreerd, zoals Liz Cheney in mei mocht ondervinden.

Ook de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari wordt door Amerikanen compleet verschillend gezien, afhankelijk van hun politieke voorkeur. Twee derde van de Democratische kiezers vertelde onderzoekers van Pew te vrezen dat de relschoppers niet streng genoeg zullen worden aangepakt, terwijl driekwart van de Republikeinen net het omgekeerde vreest.

De partijoverschrijdende commissie in het Huis van Afgevaardigden die '6 januari' moest onderzoeken, stierf woensdagavond een snelle dood. De Republikeinen boycotten de commissie, nadat Nancy Pelosi - de Democratische parlementsvoorzitter - haar veto stelde tegen twee Republikeinse kandidaat-leden van de commissie.

De twee volksvertegenwoordigers, Jim Jordan uit Ohio en Jim Banks uit Indiana, stemden beiden tegen de afzettingsprocedure tegen Trump en zetten zich in om de certifiëring van Biden als 46ste president af te blokken. 'Uit respect voor de integriteit van het onderzoek moet ik de kandidatuur van beiden afwijzen', zei Pelosi in een persbericht.

Dat was het signaal voor Kevin McCarthy, de Republikeins fractieleider in het Huis, om de commissie te wraken. Het resultaat: elke partij gaat nu haar eigen onderzoekscommissie starten. Tot zover 'partijoverschrijdend'.

Ook de hoop van Biden om tenminste voor zijn infrastructuurproject - de klassieke spades in de grond waar elke lintjes knippende politicus in principe een groot fan van is - voldoende Republikeinen te charmeren, dreigt te verzanden. De Republikeinen in de Senaat ketsten woensdagavond een poging af van voorzitter Chuck Schumer om via een procedurestem het initiatief te bespoedigen.

Biden stelde zijn 2.250 miljard dollar groot infrastructuurplan, officieel The American Jobs Plan, al eind maart voor, maar tot nog toe is de vooruitgang op Capitol Hill glaciaal te noemen.

Dat zit zo: het stimulusplan van 1.900 miljard dollar kon de Amerikaanse president vlotjes verpakt als begrotingswet door het Congres loodsen. Met die verpakking had Biden geen enkele stem van de Republikeinse oppositie nodig en volstond de flinterdunne Democratische meerderheid in de Senaat - 50 of exact de helft van de zitjes, met vicepresidente Kamala Harris als beslissende stem.

Maar om zijn ambitieus infrastructuurplan door de Senaat te loodsen heeft Biden in principe de steun van 10 Republikeinse senatoren nodig. De reden is de 'filibuster', de huisregel in de Senaat die sinds 1975 bepaalt dat 60 stemmen nodig zijn om zonder vertragingsmechanismen of kleerscheuren een wet gestemd te krijgen.

Biden probeert een evenwichtsoefening uit te voeren door zijn plan in twee te splitsen. Tien Republikeinen warm maken voor een beperkt plan rond 'harde' infrastructuur. En gelijktijdig alle eigen Democraten - ook de rechtervleugel - warm maken voor een 'zacht' infrastructuurplan met alle verhoopte trofeeën voor de linkervleugel, zoals extra geld voor onderwijs en een universele kinderbijslag.