Pedofiliezaak Epstein kost Amerikaanse minister de kop

De Amerikaanse minister van Werk, Alex Acosta, was in opspraak gekomen in het pedofilieschandaal rond de beruchte financier Jeffrey Epstein.

'Volgens mij doe ik er goed aan een stap opzij te zetten', zei Acosta vrijdag in het Witte Huis. 'Het zou egoïstisch zijn me vast te klampen aan mijn positie.' Zijn ontslag is een direct gevolg van de ophef over Jeffrey Epstein. De 66-jarige investeerder werd eerder deze week opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes.

Schermvullende weergave ©AFP

Acosta kwam onder vuur te liggen omdat hij meer dan tien jaar geleden betrokken was in een soortgelijke zaak met Epstein. Als hoofdaanklager in de staat Florida sloot Acosta toen een deal met de miljardair. Die bekende schuld in twee aanklachten voor prostitutie waardoor hij een veel zwaardere straf voor misbruik van minderjarigen ontliep. Acosta nam nooit de moeite om de slachtoffers, vaak uit lagere milieus, op de hoogte te brengen van de deal.

Epstein zat amper 13 maanden in de cel, overigens in een soort vip-afdeling met een zacht regime. Zo kon hij de gevangenis zes dagen per week verlaten om naar zijn kantoor te gaan. De lichte straf was volgens critici een zoveelste voorbeeld van klassenjustitie in de Verenigde Staten.

Sociaal netwerk

Epstein kon immers een beroep doen op een breed sociaal netwerk, met uitlopers tot aan de top van de politiek. Hij is bijvoorbeeld bevriend met oud-president Bill Clinton, die vaak reisde met Epsteins privéjet. Maar ook de huidige president Donald Trump behoort tot zijn kennissenkring. Trump merkte in 2002 al lachend op dat Epstein van erg jonge vrouwen houdt.