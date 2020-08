Pence: 'Wet en orde staan op het stembiljet'

Temidden de escalerende rassenrellen in Wisconsin, profileren de Republikeinen op hun conventie president Trump als de enige buffer tegen een wetteloos Amerika.

'De waarheid is: je zult niet veilig zijn in Bidens Amerika'. Met dat citaat onderstreepte Amerikaans vicepresident Mike Pence op de derde dag van de conventie de Republikeinse strategie om president Donald Trump op 3 november aan een herverkiezing te helpen: wet en orde.

Dit tegen de achtergrond van de zware rassenrellen in de deelstaat Wisconsin , die veel Amerikanen het gevoel geeft dat hun land naar wetteloosheid aan het afglijden is.

'De waarheid is: ons economisch herstel staat op het stembriefje. Orde en wet staan op het stembriefje', vervolgde Pence in zijn toespraak aan het oorlogsmonument Fort McHenry. Pence poogde de Democratische presidentskandidaat Joe Biden af te schilderen als de kandidaat van het gedoogbeleid.

'Vorige week zei Biden geen woord over het geweld en de chaos die onze steden overspoelt. Te veel van onze helden zijn gestorven terwijl ze onze vrijheid verdedigen. Wij zullen de orde herstellen op onze straten'. Van zijn kant repte Pence met geen woord over het politiegeweld dat, net als eerder in Minneapolis, het vuur aan de lont stak van de Black Lives Matter-beweging.