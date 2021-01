Pence gaat 25ste amendement niet inzetten tegen Trump

Dat 25ste amendement van de grondwet laat de vicepresident toe om samen met een meerderheid binnen de regering vast te stellen dat een president niet in staat is zijn ambt uit te oefenen. De vicepresident zou dan zelf de teugels in handen nemen. Volgens Pence zou zo'n daad evenwel niet in het belang zijn van het land of conform de grondwet, aldus de vicepresident in de brief.