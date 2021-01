'Pence krijgt 24 uur' om afzetting Trump te vragen

De Democraten verhogen de druk op vice-president Mike Pence om president Donald Trump af te zetten. Arnold Schwarzenegger, voormalig Republikeins gouverneur van Californië, vergelijkt de bestorming van het Capitool ondertussen met Kristalnacht.

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden worden maandag stappen gezet om president Donald Trump af te zetten. Dat heeft de voorzitster van het Huis, Nancy Pelosi, geschreven in een brief aan de andere Democratische parlementsleden. Vicepresident Mike Pence krijgt 24 uur tijd om het 25ste amendement te activeren en Trump onbekwaam te verklaren.

Maandagochtend zal een resolutie worden ingediend in het Huis om Pence op te roepen de regering bijeen te brengen om de president onbekwaam te verklaren om zijn taken nog langer uit te voeren. 'We roepen de vicepresident op om binnen 24 uur te reageren', schrijft Pelosi in een brief aan Democratische parlementsleden.

Als Pence daar niet op ingaat, zullen de nodige documenten worden ingediend om de afzettingsprocedure op te starten in het parlement. 'Om onze grondwet en onze democratie te beschermen, zullen we met spoed handelen, omdat deze president een onmiddellijk gevaar vormt voor beide', zegt Pelosi.

25ste amendement

Het is niet duidelijk of Pence, die vorige week voor het eerst Trump afviel, op het voorstel van Pelosi zal ingaan. De afzettingsprocedure is niet die van het klassieke impeachment, maar is gebaseerd op het 25ste amendement op de Amerikaanse grondwet. Daarin is een procedure vast gelegd die de de vice-president het land laat leiden als hij samen met een meerderheid van de regering oordeelt dat de president 'niet in staat' is zijn taken uit te oefenen.

Een van de moeilijkheden is dat het parlement officieel in reces is tot negentien januari, de dag voor de inauguratie van Joe Biden.

Kristalnacht